“تغريدات النجوم”.. دي خيا يُبارك انجاز السلة ومبابي في حالة سيئة

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات النجوم” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

دي خيا – لاعب مانشستر يونايتد

CAMPEOOOOOOOOOOONEEEESSSSSSSS 🌍 🏀🥇 No podemos estar más orgullosos de vosotros. Gracias por tanto. Sois eternos 🙌🙌🙌🙌 #FIBAWC2019 @BaloncestoESP pic.twitter.com/Yl1KCJjGFh — David de Gea (@D_DeGea) September 15, 2019

نشر الحارس الإسباني صورة للاعبي منتخب بلاده، بعد فوزهم بلقب كأس العالم لكرة السلة على حساب الأرجنتين، مغردا: “الأبطال.. لا يمكننا إلا أن نكون فخورين بكم”.

مبابي – لاعب باريس سان جيرمان

قام المهاجم الفرنسي بنشر صورة له بقميص ناديه، رفقة شقيقه الأصغر، على حسابه الرسمي بموقع (تويتر)، مغردا: “الحالة المزاجية لم تعد جيدة”.

صلاح محسن – لاعب الأهلي

تصريحات نجم الأهلي صلاح محسن بعد مباراة كانو سبورت للجماهير: 🎥🚨

🦅أبذل قصاري جهدي للظهور بشكل لائق هذا الموسم وتحقيق لقب إفريقيا الغائب. #يلا_يا_الأهلي pic.twitter.com/L4XdJEzxLk — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) September 15, 2019

أبرزت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي المصري، التصريحات التي أدلى بها المهاجم صلاح محسن، حيث قال لقناة النادي الرسمية: “أبذل قصارى جهدي للظهور بشكل لائق هذا الموسم وتحقيق لقب أفريقيا الغائب”.

كيلور نافاس – لاعب باريس سان جيرمان

Orgulloso de ser costarricense!!!

🇨🇷 🇨🇷 🇨🇷

Pura vida!!! pic.twitter.com/Vsp9V9qY2v — Keylor Navas (@NavasKeylor) September 15, 2019

عبر حارس المرمى الكوستاريكي عن اعتزازه بعلم بلاده وشعار فريقه الجديد، حيث غرد عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر): “فخور بأن أكون من كوستاريكا.. الحياة النقية”.

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