“تغريدات النجوم”.. سترلينغ يُكافح “الانتحار” وبونوتشي يعود لليوفي

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات النجوم” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

رحيم ستيرلينغ – لاعب مانشستر سيتي

كشف اللاعب الانجليزي عن مشاركته في حملة إنسانية لمحاربة ظاهرة الانتحار، مغردا: “سعيد للمساعدة بهذا السبب المهم للغاية، أنت لست وحدك، تحدث، حملة ضد الانتحار”.

ليوناردو بونوتشي – لاعب يوفنتوس

نشر المدافع الإيطالي صورة له من تدريبات “السيدة العجوز”، بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده، مغردا: “العودة إلى البيت”.

محمد مصطفى – لاعب شباب الأردن

شارك مدافع المنتخب الوطني، متابعيه على حسابه الرسمي بموقع (انستغرام)، صورة له مع والدته على (الستوري)، كاتباً عليها: “اللهم أسق امي من شراب الجنة، وأطعمها من ثمار الجنة، وارزقها رحمتك ومغفرتك، واجعلها سيدة من سيدات الجنة يا رب العالمين”.

كريستيانو رونالدو – لاعب يوفنتوس

تفاعل النجم البرتغالي مع الفيديو الذي سجلته صديقته لأطفاله، اثناء احتفالهم بالاهداف التي سجلها مع منتخب بلاده في شباك ليتوانيا، حيث شارك الفيديو مع متابعيه على حسابه بموقع (انستغرام) عبر “الستوري”، مكتفياً بوضع رموز تعبيرية تدل على الحب.