“تغريدات النجوم” .. سمولينغ سعيد باليوم العالمي للكلاب وبودولسكي يشكر الجماهير

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمن” على هذه المواقع، وبات ينشر أدق تفاصيل حياته وآرائه في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات النجوم” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريس سمولينغ – لاعب مانشستر يونايتد الانجليزي

نشر الدولي الانجليزي كريس سمولينغ مدافع نادي مانشستر يونايتد، صورة لكلبه الخاص عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بمناسبة اليوم العالمي للكلب، مغرداً: “سعيد باليوم العالمي للكلب”.

نيمار – لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي

شارك الدولي البرازيلي نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، متابعيه على موقع (تويتر) صورة له بحذائه الجديد كإعلان لإحدى شركات الملابس الرياضية، مغرداً: “عجلات جديدة، الحصول على أحدث الماركات”.

لوكاس بودولسكي – لاعب فيسيل كوبي الياباني

عبّر اللاعب الدولي الالماني السابق لوكاس بودولسكي مهاجم فيسيل كوبي الياباني، عن شكره واعتزازه بالجماهير التي سارعت لجمع التواقيع منه بعد انتهاء تدريبات فريقه، حيث غرّد: “هناك دائما وقت لكم يا رفاق، شكرا لكم”.

طارق الطاهر – رياضة السيارات

تفاعل المتسابق طارق الطاهر مع بعض اللقطات التي رصدتها عدسات المصورين خلال مشاركته في الرالي الوطني، حيث كتب على حسابه بموقع (فيسبوك): “مقتطفات من مشاركتي في الرالي الوطني الرابع الذي انهيناه بالمركز الثاني على الترتيب العام والمركز الاول على المجموعة، شكر كبير للملاح المخضرم موسى جهريان، شكر كبير للداعم الرسمي وفريق الدعم الفني والإعلامي ولكافة العاملين في الاردنية لرياضة السيارات”.

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