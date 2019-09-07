“تغريدات النجوم”.. سواريز يستعد لاطلاق برنامجه وريبيري يُعلن جاهزيته

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات النجوم” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

لويس سواريز – لاعب برشلونة الاسباني

نشر المهاجم الأوروغواياني فيديو له عبر صفحته الشخصية على موقع (تويتر) لأحد البرامج التلفزيونية التي ستكون من إنتاجه، مغردا: “أول برنامج لي كمنتج قادم.. الإثنين يبدأ على القناة العاشرة الأوروغوانية”.

لاندو نوريس – سائق مكلارين (فورمولا1)

وجه السائق البريطاني الشاب رسالة إلى متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع (تويتر)، حيث كتب: “يوم التصفيات، لقد حصلت على المحرك المحدث في صندوق السيارة وجميع العقوبات التي تأتي معه، لذلك حتى لو كنت على القطب، سأبدأ من الخلف، ليس كل شيء سيئ رغم ذلك، لا زلت أرتدي خوذتي الجديدة”.

فرانك ريبيري – لاعب فيورنتينا الايطالي

أبدى اللاعب الفرنسي حماسه الشديد بالعودة إلى أجواء الملاعب الأوروبية، حيث كتب على صفحته الرسمية بموقع (تويتر): “كان وقتا طويلا خارج الملعب واستعدادات قصيرة، أنا سعيد جدا الآن بالعودة إلى الملعب”.

حازم إمام – لاعب الزمالك المصري

هنأ الحساب الرسمي لنادي الزمالك المصري على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر)، اللاعب حازم امام بعيد ميلاده الـ 31، حيث غرّد: “عيد ميلاد سعيد للاعبنا حازم إمام الذي أتم اليوم عامه الواحد والثلاثون”.

[email protected]