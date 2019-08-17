تغريدات النجوم .. سيلفا متحمّس لمواجهة توتنهام وميلو فخور بتمثيل البرازيل

خالد العميري

عمان – حطّمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحوّل بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمن” على هذه المواقع، وبات ينشر أدق تفاصيل حياته وآرائه في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تُطل عليكم بفقرة “تغريدات النجوم” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية بمختلف بمواقع التواصل الاجتماعي.

برناندو سيلفا – مانشستر سيتي

“غرّد” البرتغالي برناندو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي الانجليزي على حسابه الرسمي بموقع (تويتر)، “جاهز للغد، هيا مانشستر سيتي” في اشارة إلى مواجهة فريقه مع توتنهام، السبت، على ملعب “الاتحاد” لحساب الجولة الثانية من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

كاسيميرو – ريال مدريد

تفاعل لاعب الوسط البرازيلي مع المواجهة المرتقبة لفريقه ريال مدريد امام مضيفه سلتا فيغو – في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب “بالايدوس” السبت، بمستهل مشوار الفريقين في بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم – على طريقته الخاصة، مغرداً “3،2،1 .. هكذا يبدأ! هلا مدريد!” واضعاً رسماً تعبيرياً “صاروخ” في اشارة إلى تطلعه لانطلاقة مثالية مع “الملكي” على مستوى بطولة “الليغا”.

كوري غوف

هنأت لاعبة التنس الاميركية كوري غوف، او ما تُعرف باسم “كوكو غوف”، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، والدها بعيد ميلاده الذي يُصادف يوم 17 آب (اغسطس) الحالي، بقولها “عيد ميلاد سعيد أبي”.

آرثر ميلو – برشلونة

نشر الدولي البرازيلي آرثر ميلو لاعب برشلونة الإسباني صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر) بقميص منتخب بلاده، وذلك بعد دعوته للانضمام إلى المعسكر المقبل لمنتخب “السامبا”، معلقاً: “دعنا نذهب إلى أكثر الأشياء فخراً.. منتخب البرازيل”.

إسماعيل بن ناصر – ميلان

نشر اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر المنتقل حديثاً إلى صفوف ميلان الإيطالي صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع (تويتر) بألوان نادي ميلان، معلقاً أعلى الصورة بالرقم “4”، في إشارة إلى اختياره القميص رقم 4 مع “الروسونيري”.

[email protected]