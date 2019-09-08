“تغريدات النجوم”.. “غياب” لينغارد و”عودة” رودريغيز

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات النجوم” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

توماس مولر – لاعب بايرن ميونيخ الألماني

شارك المهاجم الألماني فيديو عبر صفحته الشخصية للهدف الذي سجله النيلوزلندي سار بريت سينغ مع “النادي البافاري”، معلقاً: “تأكد من الهدف، هدف لا ينسى”، حيث يعد سينغ أحد المواهب القادمة في صفوف بايرن ميونيخ.

بيدرو – لاعب تشيلسي الإنجليزي

ودّع المهاجم الإسباني زميله السابق بنادي برشلونة، الكاميروني صامويل إيتو، بعد إعلان اعتزاله لعب كرة القدم، مغرداً: “كان من دواعي سروري أن نتعلم منك واللعب إلى جانبك، أتمنى لك الأفضل في حياتك الجديدة”.

جيسي لينغارد – لاعب مانشستر يونايتد الانجليزي

عبر المهاجم الإنجليزي عن أسفه لعدم قدرته على خوض اللقاء المقبل لمنتخب بلاده في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، حيث غرد: “الإحباط من هذا المرض يعني أنني لا أستطيع المشاركة في هاتين المباراتين، متأكد أن الفتيان سوف ينجزون المهمة مرة أخرى يوم الثلاثاء!”.

جيمس رودريغيز – لاعب ريال مدريد الاسباني

عبر الجناح الكولومبي عن جاهزيته للعودة إلى ملاعب كرة القدم، بعد تعافيه من الاصابة التي تعرض لها مؤخراً، بقوله: “الأحد.. مستعد لما سيأتي”.

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