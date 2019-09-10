“تغريدات النجوم”.. مخيتريان يستعرض ارقامه وصلاح يكشف عن موهبة “مكة”

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات النجوم” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

هنريك مخيتريان – لاعب روما

نشر هنريك مخيتريان لاعب منتخب أرمينيا صورة له بقميص منتخب بلاده، مستعرضا أرقامه خلال الفترة الماضية، بقوله: “29 هدفا و26 تمريرة في 89 مباراة لفريقي الوطني”.

محمد صلاح – لاعب ليفربول

استعرض “الفرعون المصري” موهبة نجلته “مكة” في العزف على آلة البيانو والغناء، وذلك بنشره مقطع فيديو لها عبر صفحته الشخصية بموقع (تويتر)، مكتفياً بوضع رمزين يعبران عن الحب.

موسى التعمري – لاعب ابويل

شارك لاعب المنتخب الوطني ونجم نادي أبويل القبرصي، متابعيه على حسابه الرسمي بموقع (انستغرام) صورة له على (الستوري) مع سمو الأمير علي بن الحسين، معلقاً: “حب عظيم لشخصك القريب، من القلب دائما، أمدك الله بالصحة سمو الأمير”.

رؤوف خليف – معلق رياضي

سلط المعلق التونسي الضوء على الفنلندي تيمو بوكي مهاجم نوريتش سيتي، حيث غرد: “المهاجم الفنلندي تيمو بوكي يبدأ الموسم الجديد على أحسن وجه ممكن.. لقد خطف لاعب نورويتش الأضواء في البريميرليغ وها هو يواصل على نفس المنوال مع منتخب بلاده.. حس تهديفي عال قد يجعل منه منافسا جديا على لقب هداف الدوري الإنجليزي لهذا الموسم”.

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