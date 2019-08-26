“تغريدات النجوم” .. نيمار يُخاطب نجله وميسي يُشيد بموهبة الغيني فاتي

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمن” على هذه المواقع، وبات ينشر أدق تفاصيل حياته وآرائه في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات النجوم” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

نيمار – لاعب باريس سان جيرمان

أبرز الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له برفقة نجله عبر حسابه على (تويتر)، مغرداً: “كان اليوم هو يوم الصبي الصغير الكبير، كانت أمنيتي أن يمنحك الله الكثير من الصحة، والدك يُحبك كثيرا ويشتاق لك كل يوم”.

ليونيل ميسي – لاعب برشلونة

نشر الارجنتيني ليونيل ميسي صورة له وهو يحتضن الغيني أنسو فاتي، عبر حسابه الرسمي على (إنستغرام)، حيث علّق على الصورة: “مباراة كبيرة من الجميع، أول 3 نقاط في الليغا، سعيد للغاية لمشاهدة هؤلاء الفتية من أبناء النادي وهم يحققون حلمهم بالوصول للفريق الأول، والتسجيل في الكامب نو بمباراة رسمية”.

أحمد عادل – حارس مصر المقاصة

أعلن الحارس أحمد عادل عن تجديد تعاقده مع نادي مصر المقاصة، وذلك بنشره صورة له عبر صفحته الرسمية على (تويتر) رفقة رئيس النادي محمد عبدالسلام، معلقاً عليها: “الحمد لله تم تمديد عقدي مع بيتي الثاني مصر المقاصة، شكرا سيادة اللواء محمد عبد السلام على الدعم الدائم للفريق”.

معين الشريف – نائب رئيس اتحاد كرة اليد

تسائل نائب رئيس اتحاد كرة اليد معين الشريف، عن آلية مشروع نظام تشكيل الاتحادات الرياضية، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع (فيسبوك): “القائمون على المشروع يعملون بسرية تامة، لا نعرف لماذا السرية؟! حتى اليوم لم تُعقد أي جلسة حوار مع المعنيين بالموضوع وهم الاتحادات الرياضية، لماذا؟! الأخبار المسربة بالقطارة تقول بأن اهم التوصيات هي تعيين 5 أعضاء، أي نصف أعضاء الاتحاد من قبل اللجنة الأولمبية، هذا نظام مغالبة وتشكيل للاتحادات وليس نظام انتخاب.. وللحديث بقية”.

[email protected]