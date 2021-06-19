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تغريدات .. النني يحتفل بعيد ميلاد أبنائه وميسي يُبارك الفوز

منذ 49 دقيقة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ليونيل ميسي – الأرجنتين

شارك الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي صورة له بعد الفوز الصعب على الأوروغواي بهدف من صناعته في كوبا أميركا، معلقا: “من المهم الفوز اليوم، هذا سيمنحنا راحة البال، لأن ما هو قادم سيبقى صعبا”.

محمد النني – مصر

احتفل المصري محمد النني لاعب نادي آرسنال الإنجليزي بعيد ميلاد نجليه، مغردا: “أحبكما يا مالك وفاطمة، عيد ميلاد سعيد لأبنائي الحلوين، أتمنى أن أراكما في أفضل حياة على الإطلاق إن شاء الله”.

هاري كين – إنجلترا

يشعر الدولي الإنجليزي هاري كين بالحزن على التعادل السلبي لمنتخب بلاده امام اسكتلندا في اليورو، مغردا: “محبط، لكن شباك نظيفة ولعبة جماعية واحدة من أجل الفوز تضمن لنا الصدارة”.

إيفان راكيتيتش – كرواتيا

نشر الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي إشبيلية الإسباني صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر) تظهر تواجده في بركة سباحة، مغردا: “مكتب جديد، دبي”.

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