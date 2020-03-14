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تغريدات .. النني يدعم أرتيتا ومبابي يتحدى “كورونا”

منذ ساعتين

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كيليان مبابي – فرنسا

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🦠👊🏽👀… #CoronaOut

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نشر لاعب نادي باريس سان جيرمان صورة له عبر حسابه على موقع (إنستغرام) وهو يرتدي الكمامة خوفا من عدوى فيروس كورونا، معلقا: “لا يوجد كورونا”.

زلاتان إبراهيموفيتش – السويد

حرص مهاجم ميلان الإيطالي على توجيه الشكر للأطباء، معلقا: “بالنظر إلى حالة الطوارئ في إيطاليا، أريد تقديم الشكر للأبطال الحقيقيين لهذه القصة (الأطباء والممرضات والعاملين الصحيين)، الأبطال الخارقون هم أولئك الذين لديهم القناع”.

توبي ألدرفيريلد – بلجيكا

حث لاعب نادي توتنهام، جميع المشجّعين على الإلتزام بالتدابير الإحترازية، مغردا: “يجب أن تكون رفاهية المشجعين واللاعبين والموظفين والجميع أولا خلال هذه الحالة، يرجى احترام واتباع التدابير المتخذة، آمل أن يتمكن كل شخص من الحفاظ على سلامته وصحته قدر الإمكان”.

محمد النني – مصر

أبدى لاعب نادي آرسنال الانجليزي والمعار إلى نادي باشكتاش التركي، دعمه الكامل للمدرب مايكل أرتيتا بعد إصابته بفيروس كورونا، مغردا: “أتمنى الأفضل للجميع في آرسنال والشفاء السريع لمايكل أرتيتا، أتمنى الشفاء العاجل لجميع الأشخاص الذين تم اختبارهم بشكل إيجابي، وشفاكم الله”.

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