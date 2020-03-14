تغريدات .. النني يدعم أرتيتا ومبابي يتحدى “كورونا”

خالد العميري
عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.
“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
كيليان مبابي – فرنسا
نشر لاعب نادي باريس سان جيرمان صورة له عبر حسابه على موقع (إنستغرام) وهو يرتدي الكمامة خوفا من عدوى فيروس كورونا، معلقا: “لا يوجد كورونا”.
زلاتان إبراهيموفيتش – السويد
View this post on Instagram
Data la situazione d’emergenza qui in Italia, Mind The Gum vuole dare un sostegno concreto per i veri eroi di questa storia (dottori, infermieri e operatori sanitari), donando una mascherina FFP2 agli ospedali Humanitas per ogni pacchetto venduto online. Come nei film, i super eroi sono quelli con la maschera. @mindthegum — Given the current emergency situation here in Italy, Mind The Gum would like to aid this story’s true heroes (doctors, nurses and health professionals) by donating an FFP2 mask for each pack sold online. Because as we know, some superheroes do wear a mask. @mindthegum #mindthegum #andràtuttobene
حرص مهاجم ميلان الإيطالي على توجيه الشكر للأطباء، معلقا: “بالنظر إلى حالة الطوارئ في إيطاليا، أريد تقديم الشكر للأبطال الحقيقيين لهذه القصة (الأطباء والممرضات والعاملين الصحيين)، الأبطال الخارقون هم أولئك الذين لديهم القناع”.
توبي ألدرفيريلد – بلجيكا
The well-being of fans, players, staff and everyone must come first during this situation. Please respect & follow the measures taken to try to turn this around as soon as possible. My thoughts go out to those already affected and I hope every can stay as safe/healthy as possible pic.twitter.com/sVClkFsSIY
— Alderweireld Toby (@AlderweireldTob) March 13, 2020
حث لاعب نادي توتنهام، جميع المشجّعين على الإلتزام بالتدابير الإحترازية، مغردا: “يجب أن تكون رفاهية المشجعين واللاعبين والموظفين والجميع أولا خلال هذه الحالة، يرجى احترام واتباع التدابير المتخذة، آمل أن يتمكن كل شخص من الحفاظ على سلامته وصحته قدر الإمكان”.
محمد النني – مصر
I wish the best for everyone In the @Arsenal Family and a quick recovery to @m8arteta and I hope the rest of the team stay safe and healthy and I wish all the best and quick recovery for all the people who was tested positive may allah cure you quickly 🙏🏼
— Mohamed ELNeny (@ElNennY) March 13, 2020
أبدى لاعب نادي آرسنال الانجليزي والمعار إلى نادي باشكتاش التركي، دعمه الكامل للمدرب مايكل أرتيتا بعد إصابته بفيروس كورونا، مغردا: “أتمنى الأفضل للجميع في آرسنال والشفاء السريع لمايكل أرتيتا، أتمنى الشفاء العاجل لجميع الأشخاص الذين تم اختبارهم بشكل إيجابي، وشفاكم الله”.