تغريدات .. الوحدات يّرحب بإبراهيموفيتش ورونالدينيو ينعى صديقه

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد”تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

نادي الوحدات الأردني

نشرت الصحفة الرسمية لنادي الوحدات على موقع (فيسبوك)، صورة للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بقميص النادي، ووضعت عليها تعليقا جاء فيه: “أهلا إبرا.. الفرق العظيمة بحاجة إلى لاعبين رائعين”، في إشارة إلى حاجة المارد الأخضر لمهاجم بهذه المواصفات.

رونالدينيو – البرازيل

حرص نجم برشلونة السابق على رثاء أحد أصدقائه عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام)، بقوله: “الأمير صديقي يستريح في سلام، لقد كنت مصدر إلهام ومثالًا على القتال في هذه المسيرة، شكرا لكم على اللحظات التي استمتعنا فيها بالسامبا والضحك الجيد، من القصص التي رويتها بفرح وابتسامة”.

هاري كين – إنجلترا

نشر مهاجم المنتخب الإنجليزي ونادي توتنهام صورة له بقميص منتخب بلاده عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام)، معلقا: “نهاية رائعة للعام 2019 مع إنجلترا، كرتا هاتريك وصيف كبير للتطلع إلى العام 2020”.

إيكر كاسياس – إسبانيا

Totalmente recomendable La Alberca (Salamanca). Precioso. Vivan los pueblos de España! #hastapronto pic.twitter.com/8yfTKBCLUP — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 18, 2019

حث حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي، محبيه ومتابعيه على موقع التدوينات المصغر (تويتر)، بضرورة زيارة مدينة سالامانكا الإسبانية، مغردا: “أوصي تماما بسالامانكا جميلة، تحيا قرى إسبانيا”.

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