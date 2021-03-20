تغريدات.. انييستا يحتفل بـ “الريمونتادا” ورونالدو عائد بقوة

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

أندريس انييستا – إسبانيا

شارك النجم الإسباني أندريس إنييستا لاعب وسط فيسيل كوبي، صورة من احتفال فريقه بالفوز على كونسادول سابورو بنتيجة 4-3 في المرحلة السادسة من الدوري الياباني لكرة القدم، مغردا: “3 نقاط، فريق عظيم، تعال على مدينتنا”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

نشر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له من تدريبات فريقه “البيانكونيري”، مغردا: “بعد العطلة، قادم بقوة”.

عبدالله الزعبي – الأردن

Al Faisaly SC JORDAN 🦅🇯🇴….. pic.twitter.com/iMKYeEdFJ8 — Abdullah Al zou'bi (@AbdullaAlzou3bi) March 19, 2021

قام حارس مرمى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وفريق النادي الفيصلي، عبدالله الزعبي، بمشاركة عدة صورة له من المباراة الودية الأخيرة لفريقه مع المنتخب الرديف، مغردا: “الفيصلي الأردني”، مرفقا إيموجي للعلم الأردني والنسر.

رافينيا ألكانتارا – البرازيل

واصل الدولي البرازيلي رافينيا ألكانتارا لاعب وسط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نشاطه اللافت مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، حيث شارك صورة وعلق عليها: “تأمين المزاج”.

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