“تغريدات”.. اوباميانغ يشكر جماهير آرسنال ولوكاكو يحتفل بهدفه الـ 51

خالد العميري
عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.
“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
أوباميانغ – لاعب آرسنال
Thanks 🙏🏽 to everyone who voted for me 🗳 @premierleague player of the month 💪🏽🇬🇦🙅🏽♂️ #blessed #potm #aubameyang #A⚡️
thanks @LacazetteAlex for your vote 🗳 🤣😂😂😂😂 pic.twitter.com/xLl3VKFri9
— Aubameyang P-E (@Aubameyang7) October 11, 2019
حرص المهاجم الغابوني على نشر صورة له بعد حصوله على جائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مغردا: “شكرا لكل من صوت لي للفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الممتاز”.
لوكاكو – لاعب انتر ميلان
51 goals on my mom’s 51st birthday
Joyeuse anniversaire maman
God is good 🙏🏿❤️ pic.twitter.com/UcrK7vgNtW
— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) October 11, 2019
نشر المهاجم البلجيكي صورة له بقميص منتخب بلاده أثناء الاحتفال بالهدف الذي سجله في شباك سان مارينو ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2022، مغردا: “51 هدفا في عيد ميلاد أمي الـ 51”.
سيمون مينيوليه – لاعب كلوب بروج
4 generations going strong👴🏻👨🏻🦳👱🏻👶🏻 💪🏻😍 #WelcomeLex pic.twitter.com/gmUPAqJvLJ
— Simon Mignolet (@SMignolet) October 11, 2019
شارك الحارس البلجيكي صورة له مع متابعيه على (تويتر)، برفقة مولوده الجديد ووالده وجده، مغردا: “4 أجيال قوية”.
دافيد سيلفا – لاعب مانشستر سيتي
La calle donde todo empezó😍⚽️🏆 pic.twitter.com/bKFVqAv1FH
— David Silva (@21LVA) October 11, 2019
قام الجناح الاسباني بنشر صورة له برفقة والديه ونجله عقب الاحتفال بالألقاب التي حققها فريقه مانشستر سيتي هذا العام، مغردا: “الشارع، حيث بدأ كل شيء”.