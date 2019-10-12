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“تغريدات”.. اوباميانغ يشكر جماهير آرسنال ولوكاكو يحتفل بهدفه الـ 51

منذ ساعتين

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

أوباميانغ – لاعب آرسنال

حرص المهاجم الغابوني على نشر صورة له بعد حصوله على جائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مغردا: “شكرا لكل من صوت لي للفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الممتاز”.

لوكاكو – لاعب انتر ميلان

نشر المهاجم البلجيكي صورة له بقميص منتخب بلاده أثناء الاحتفال بالهدف الذي سجله في شباك سان مارينو ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2022، مغردا: “51 هدفا في عيد ميلاد أمي الـ 51”.

سيمون مينيوليه – لاعب كلوب بروج

شارك الحارس البلجيكي صورة له مع متابعيه على (تويتر)، برفقة مولوده الجديد ووالده وجده، مغردا: “4 أجيال قوية”.

دافيد سيلفا – لاعب مانشستر سيتي

قام الجناح الاسباني بنشر صورة له برفقة والديه ونجله عقب الاحتفال بالألقاب التي حققها فريقه مانشستر سيتي هذا العام، مغردا: “الشارع، حيث بدأ كل شيء”.

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