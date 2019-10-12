“تغريدات”.. اوباميانغ يشكر جماهير آرسنال ولوكاكو يحتفل بهدفه الـ 51

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

أوباميانغ – لاعب آرسنال

حرص المهاجم الغابوني على نشر صورة له بعد حصوله على جائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مغردا: “شكرا لكل من صوت لي للفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الممتاز”.

لوكاكو – لاعب انتر ميلان

51 goals on my mom’s 51st birthday

Joyeuse anniversaire maman

God is good 🙏🏿❤️ pic.twitter.com/UcrK7vgNtW — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) October 11, 2019

نشر المهاجم البلجيكي صورة له بقميص منتخب بلاده أثناء الاحتفال بالهدف الذي سجله في شباك سان مارينو ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2022، مغردا: “51 هدفا في عيد ميلاد أمي الـ 51”.

سيمون مينيوليه – لاعب كلوب بروج

شارك الحارس البلجيكي صورة له مع متابعيه على (تويتر)، برفقة مولوده الجديد ووالده وجده، مغردا: “4 أجيال قوية”.

دافيد سيلفا – لاعب مانشستر سيتي

La calle donde todo empezó😍⚽️🏆 pic.twitter.com/bKFVqAv1FH — David Silva (@21LVA) October 11, 2019

قام الجناح الاسباني بنشر صورة له برفقة والديه ونجله عقب الاحتفال بالألقاب التي حققها فريقه مانشستر سيتي هذا العام، مغردا: “الشارع، حيث بدأ كل شيء”.

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