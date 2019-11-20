تغريدات .. ايسكو يُغازل زوجته والتعمري يُطالب بالدعاء لجدته

خالد العميري
عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.
“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
موسى التعمري
تمنى لاعب المنتخب الوطني ونادي أبويل نيقوسيا القبرصي على متابعيه عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك)، الدعاء لجدته بالشفاء، بقوله: “أرجو منكم الدعاء لجدتي الغالية التي ترقد على سرير الشفاء في العناية المشددة منذ أيام”.
ايسكو – إسبانيا
نشر نجم نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) رفقة زوجته بمناسبة عيد ميلادها، معلقا: “الحلو، جميلة ابتسامتك، عيد ميلاد سعيد، أحبك كثيرا”.
تياغو سيلفا – البرازيل
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Por trás de todo sonho há sempre um sacrifício. Agradeço a Deus por ser um atleta realizado e por viver do meu sonho, mas por conta desse sonho, acabo perdendo momentos importantes como este, aniversário do meu filho Isago! Seu pai estava trabalhando, mas muito feliz em proporcionar uma festa do jeito que você queria e no tema que você mais ama: FUTEBOL! 😄 Obrigado @belle_silva por cuidar de tudo! A felicidade de vocês é a minha! ❤ Produção: @_glaucia_borges_
حرص لاعب وسط نادي باريس سان جيرمان، على الاحتفال بعيد ميلاد نجله وسط إنجازات ناديه، حيث نشر صورة لنجله عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام)، معلقا: “وراء كل حلم هناك دائما تضحية، أفتقد لحظات مهمة كهذه، عيد ميلاد ابني إيساجو، كان والدك يعمل، لكنه سعيد جدا أن تكون لديك حفلة بالطريقة التي تريدها”.
فرينكي دي يونغ – هولندا
Enough Is Enough!! #StopRacism 🤜🏻🤛🏿 pic.twitter.com/TMvn3VAe2z
— Frenkie de Jong (@DeJongFrenkie21) November 19, 2019
شارك لاعب نادي برشلونة الإسباني في حملة ضد العنصرية، حيث نشر صورة للاعبين عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) تظهر حالة تماسك ضد العنصرية، معلقا: “كفى، أوقفوا العنصرية”.