تغريدات.. باتو يتحدث عن الأفضل والحبسي يبدأ عمله الجديد

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ديل بوترو – الأرجنتين

نشر لاعب كرة المضرب الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة، مغردا: “النهائي!”.

ألكساندر باتو – البرازيل

“When we strive to become better than we are, everything around us becomes better too.” pic.twitter.com/gEfENAuK7g

— PATO (@Pato) March 23, 2021