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تغريدات.. باتو يتحدث عن الأفضل والحبسي يبدأ عمله الجديد

منذ ساعتين

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ديل بوترو – الأرجنتين

نشر لاعب كرة المضرب الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة، مغردا: “النهائي!”.

ألكساندر باتو – البرازيل

شارك الدولي البرازيلي ألكساندر باتو صورة له من تدريباته مع فريقه الجديد أورلاندو سيتي الأميركي، مغردا: “”عندما نسعى جاهدين لنصبح أفضل مما نحن عليه، يصبح كل شيء من حولنا أفضل”.

علي الحبسي – عُمان

أبدى الحارس التاريخي للمنتخب العماني، علي الحبسي، سعادته بالتكريم الجديد، حيث كتب عبر حسابه على (تويتر): “خالص التقدير والشكر لوزير الثقافة والرياضة والشباب؛ على ثقته الكريمة بتشريفي لعضوية اللجنة الرئيسية لرياضة الأداء العالي، سائلًا الله التوفيق، وأن نكون وإخواني أعضاء اللجنة على قدر الثقة لخدمة الرياضة العمانية، وصولا بأبطالنا لأعلى المراتب”.

عدنان درجال – العراق

شكر وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، جميع من بادر للإطمئنان على صحته بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، مغردا: “أقدم الشكر والتقدير لكل من استفسر وسأل واطمأن على صحتنا، لاسيما من المسؤولين والرياضيين ورجال الصحافة والقطاعات الأخرى من أبناء الشعب العراقي العزيز، وهو ما يزيد من عزمنا على تقديم المزيد من الجهد لخدمة قطاعي الشباب والرياضة”.

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