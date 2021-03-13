تغريدات.. باتو يكشف عن وجهته وسيلفا يحصل على ترقية من أديداس

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ألكساندر باتو – البرازيل

Here I am @orlandocitysc 🦁💜 New home and new challenge. Aqui estou @orlandocitysc 🦁💜 Nova casa e novo desafio. pic.twitter.com/W8KzDmPzGd — PATO (@Pato) March 12, 2021

أعلن البرازيلي ألكساندر باتو عن انضمامه إلى نادي أورلاندو سيتي الأميركي في صفقة انتقال حر لمدة عام مع خيار التمديد لعام آخر، مغردا: “أنا هنا في أولاندو، منزل جديد وتحد جديد”.

تيو هرنانديز – فرنسا

نشر الدولي الفرنسي تيو هرنانديز مدافع نادي ميلان الإيطالي، صورة لغلاف إحدى المجلات تظهر تواجده مع زوجته في إحدى الإعلانات التجارةي، مغردا: “الجحيم، يا لنا من زوجين”.

برناردو سيلفا – البرتغال

شارك الدولي البرتغالي برناردو سيلفا لاعب وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، تظهر امتلاكه حذاء جديدا من أديداس، مغردا: “ترقية 2021”.

إيكر كاسياس – إسبانيا

أعلن حارس المرمي الدولي السابق إيكر كاسياس انفصاله عن الصحفية سارة كاربونيرو، حيث كتب عبر حسابه على (انستغرام): “فخوران بالعائلة التي شكلناها وبأننا كنا قادرين على مشاركة الحب الذي ملأنا بالسعادة خلال كل سنوات الارتباط هذه، اليوم يأخذ حبنا سبلا مختلفة، ولكنها ليست بعيدة، لأننا سنواصل معا أداء المهمة الرائعة المتمثلة في الاستمرار في أن نكون أبوين متفانين كما فعلنا حتى الآن، إنه قرار مدروس للغاية نتخذه بالاتفاق المتبادل”.

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