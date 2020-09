تغريدات.. بارتي تعلن انسحابها و”فيفا” يحتفل بـ هينينج

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

جوزفين هينينج – ألمانيا

هنأ الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، لاعبة المنتخب الألماني جوزفين هينينج بعيد ميلادها، مغردا: “الفائزة التي حصلت على الميدالية الذهبية لألمانيا في 4 مناسبات سابقة، هذه كعكة عيد الميلاد لجوزفين هينينج بمناسبة عيد ميلادها الحادي والثلاثين”.

جيمس رودريغيز – كولومبيا

A new stage for a new challenge in my career. Happy, eager to start and full of ambition, dedication and commitment.

عبر الدولي الكولومبي جيمس رودريغيز عن سعادته بالانضمام إلى إيفرتون الإنجليزي لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي، مغردا: “مرحلة جديدة لتحدي جديد في مسيرتي، حريص على البدء ومليء بالطموح والتفاني والالتزام”.

ممفيس ديباي – هولندا

علق جناح المنتخب الهولندي ممفيس ديباي على خسارة منتخب بلاده أمام إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية، مغردا: ” نحن صغار.. نحن نتعلم”.

آشلي بارتي – أستراليا

It has been a difficult decision to make but unfortunately I will not be competing in Europe this year. Last year’s French Open was the most special tournament of my career so this is not a decision I have made… https://t.co/Tyh2yKEHxV

— Ash Barty (@ashbarty) September 8, 2020