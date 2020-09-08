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تغريدات.. بارتي تعلن انسحابها و”فيفا” يحتفل بـ هينينج

منذ 10 دقائق

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

جوزفين هينينج – ألمانيا

هنأ الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، لاعبة المنتخب الألماني جوزفين هينينج بعيد ميلادها، مغردا: “الفائزة التي حصلت على الميدالية الذهبية لألمانيا في 4 مناسبات سابقة، هذه كعكة عيد الميلاد لجوزفين هينينج بمناسبة عيد ميلادها الحادي والثلاثين”.

جيمس رودريغيز – كولومبيا

عبر الدولي الكولومبي جيمس رودريغيز عن سعادته بالانضمام إلى إيفرتون الإنجليزي لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي، مغردا: “مرحلة جديدة لتحدي جديد في مسيرتي، حريص على البدء ومليء بالطموح والتفاني والالتزام”.

ممفيس ديباي – هولندا

علق جناح المنتخب الهولندي ممفيس ديباي على خسارة منتخب بلاده أمام إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية، مغردا: ” نحن صغار.. نحن نتعلم”.

آشلي بارتي – أستراليا

قررت المصنفة الأولى عالميا الأسترالية آشلي بارتي عدم الدفاع عن لقبها في رولان غاروس وإعلان انسحابها من البطولات في أوروبا تخوفا من كورونا، بقولها: “لقد كان قرارا صعبا، لكن للأسف لن أتنافس في أوروبا هذا العام، كانت بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي هي البطولة الأكثر خصوصية في مسيرتي، لذلك لم يكن قرارا اتخذته”.

Khaled.omeri@alghad.jo

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