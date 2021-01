تغريدات.. بارتي سعيدة بالعودة وأوزيل يكشف سر قوته

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

آشلي بارتي – أستراليا

Sharing a court with your mate is what I’ve missed the most. It’s great to be back 💞 Thank you Adelaide! Thank you Simo 🎾 pic.twitter.com/mOxqlALTZ9 — Ash Barty (@ashbarty) January 29, 2021

عبرت الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة الأولى عالميا، عن سعادتها بالعودة إلى منافسات التنس، بعد غياب 11 شهرا، رغم خسارتها أمام الرومانية سيمونا هاليب في أديلايد، مغردة: “أكثر ما فاتني هو المشاركة مع رفيقتي، إنه لأمر رائع أن أعود، شكرا هاليب”.

مسعود أوزيل – ألمانيا

Don't feel shy about showing your weaknesses to God, because he will help you turn them into strengths. 🤲🏼🤲🏼🤲🏼 #JummaMubarak #HayirliCumalar pic.twitter.com/uIOIp1XCBH — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 29, 2021

قام الدولي الألماني مسعود أوزيل لاعب فناربخشة التركي، بنشر صورة له مع متابعيه عبر حسابه الشخصي على (تويتر)، مغردا: “لا تخجل من إظهار نقاط ضعفك لله، لأنه سيساعدك على تحويلها إلى نقاط قوة”.

عمرو السولية – مصر

Eagles are ready for the fifa club world cup 🦅🏆💪 pic.twitter.com/VKqKbTIOQ1 — Amr elsolia (@amrelsolia) January 29, 2021

شارك عمرو السولية، لاعب وسط نادي الأهلي المصري، مجموعة صور له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر) وذلك قبل أن تطير بعثة فريقه إلى قطر للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية، مغردا: “النسور مستعدون لمونديال الأندية”.

بافيتيمبي غوميز – فرنسا

When the Lion sets his goal or prey, he will not take his eyes off it until he has obtained it.

🦁🏆💙 #thelioniscoming pic.twitter.com/gTq3zlMK1G — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) January 29, 2021

نشر الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي، صورة أسد عبر حسابه على (تويتر)، مغردا: “عندما يضع الأسد هدفه أو فريسته، فإنه لن يرفع عينيه حتى يحصل عليها”.

