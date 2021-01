تغريدات.. برايثوايت يتحدث عن البدايات وديوكوفيتش يتمنى السلام

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

نوفاك ديوكوفيتش – صربيا

شارك لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، صورة له مع أفراد عائلته عبر حسابه على (تويتر)، مغردا: “نتمنى لكم السلام والسكينة بالروح والعقل”.

أندريا بيرلو – إيطاليا

أبدى المدير الفني لنادي يوفنتوس، أندريا بيرلو، سعادته بفوز فريقه على ميلان بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الكالتشيو، مغردا: “انتصار الفريق على الشباب الكبير!”.

دافيد ألابا – النمسا

قام النمساوي دافيد ألابا مدافع نادي بايرن ميونيخ الألماني، بمشاركة صورة من التدريبات الجماعية لفريقه رغم برودة الطقس، مغردا: “لا شيء يبطئنا”.

مارتين برايثوايت – الدنمارك

Off to a good start in 2021. Big weeks coming up 💪🏾 pic.twitter.com/guuz3jBPPI

