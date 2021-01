تغريدات.. بزيع يعتذر وإيوبي سعيد و”فيفا” يستذكر الراحل ماسينغا

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

أليكس إيوبي – نيجيريا

شارك النيجيري أليكس إيوبي لاعب وسط نادي إيفرتون الإنجليزي، عدة صور له من مباراة فريقه الأخيرة التي تغلب بها على وولفرهامبتون بنتيجة 2-1 لحساب الجولة 18 من البريميرليغ، مغردا: “3 نقاط، وشعور جيد بالفوز”.

سامي بزيع – الأردن

كتب لاعب المنتخب الوطني وصانع الألعاب سامي بزيع، عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك) بعد فسخ عقده مع نادي الجبيهة: “أنا لا أملك سوى الحب للأردن ومشجعي كرة السلة، أنا اعتذر عن الأشياء التي قلتها خلال المباراة، وما حصل كان بلحظة غضب ولا يجب أن يأخد بشكل جدي، أنا لا يهمني ما يقوله الناس عني لأنهم لا يعرفونني! لكن في بعض الأحيان سيصدق الناس أي شي يقرؤونه، أنا أريد أن يعلم الجميع بأنني لست شخص سيء ولا يوجد حقد بقلبي”.

ساول نيغويز – إسبانيا

عبر لاعب وسط نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، ساول نيغويز، عن سعادته بفوز فريقه على إشبيلية بهدفين نظيفين، في مباراة مؤجلة عن الجولة الأولى من منافسات الليغا، مكتفيا بوضع “إيموجي” يدلل على القوة.

فيل ماسينغا – جنوب أفريقيا

