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تغريدات.. بنزيمة يؤكد استمراره مع ريال مدريد وأوين يدعم انجلترا

منذ 3 ساعات

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

فيل فودين – إنجلترا

أبدى لاعب خط الوسط الإنجليزي فيل فودين، تعطشه لخوض نهائي بطولة كأس أوروبا أمام إيطاليا، اليوم، مغردا: “على بعد مباراة واحدة، سنعطيها كل ما لدينا”.

ناديا نديم – الدنمارك

نشرت مهاجمة المنتخب الدنماركي، ناديا نديم، “تدوينة” قالت فيها: “لا أستطيع الانتظار حتى يحين دورنا للعب بطولة كبرى للدنمارك مرة أخرى، أتطلع لبطولة كأس الأمم الأوروبية وتصفيات كأس العالم، وربما حتى أولمبياد 2024 الصيفية”.

كريم بنزيمة – فرنسا

كشف الدولي الفرنسي كريم بنزيمة عن سعادته بتمثيل نادي أحلامه ريال مدريد الإسباني، مغردا: “لقد انضممت بالفعل إلى نادي أحلامي ريال مدريد منذ 12 عاما، دائما فخور جدا ويشرفني أن أكون جزءا من أفضل ناد في العالم، وتستمر الحكاية”.

مايكل أوين – إنجلترا

شارك النجم الإنجليزي المعتزل مايكل أوين، صورة جماعية للاعبي منتخب بلاده مرفقا إلى جانبها صورة لاعبي منتخب إيطاليا، في إشارة إلى نهائي اليورو، مغردا: “يوم واحد للذهاب، أنا أتخيل أن تفوز إنجلترا بها”.

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