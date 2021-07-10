تغريدات.. بنزيمة يؤكد استمراره مع ريال مدريد وأوين يدعم انجلترا

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

فيل فودين – إنجلترا

One game away, we’ll give it everything we have 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/Si5w1Npow0 — Phil Foden (@PhilFoden) July 9, 2021

أبدى لاعب خط الوسط الإنجليزي فيل فودين، تعطشه لخوض نهائي بطولة كأس أوروبا أمام إيطاليا، اليوم، مغردا: “على بعد مباراة واحدة، سنعطيها كل ما لدينا”.

ناديا نديم – الدنمارك

Cant wait until its our turn to play a major tournament for Denmark again. I have my eyes 👀 on both the Euros and World Cup (first qualifiers yeees) 2022 and 2023 and maybe even the 2024 Summer Olympics 😇😇🤩🤩 LETS ROLL 🇩🇰 #Soon100aimingfor150 #youcantstopus #FOREVERYOUNG pic.twitter.com/YKXwgNPQzA — Nadia Nadim (@nadia_nadim) July 10, 2021

نشرت مهاجمة المنتخب الدنماركي، ناديا نديم، “تدوينة” قالت فيها: “لا أستطيع الانتظار حتى يحين دورنا للعب بطولة كبرى للدنمارك مرة أخرى، أتطلع لبطولة كأس الأمم الأوروبية وتصفيات كأس العالم، وربما حتى أولمبياد 2024 الصيفية”.

كريم بنزيمة – فرنسا

Déjà 12 ans que j’ai rejoint le club de mes rêves. @realmadrid Toujours aussi fier et honoré de faire partie du meilleur club du monde. L’histoire continue… #halamadrid #nueve #alhamdulillah pic.twitter.com/cCYH4OtiI4 — Karim Benzema (@Benzema) July 9, 2021

كشف الدولي الفرنسي كريم بنزيمة عن سعادته بتمثيل نادي أحلامه ريال مدريد الإسباني، مغردا: “لقد انضممت بالفعل إلى نادي أحلامي ريال مدريد منذ 12 عاما، دائما فخور جدا ويشرفني أن أكون جزءا من أفضل ناد في العالم، وتستمر الحكاية”.

مايكل أوين – إنجلترا

One day to go and I really fancy England to win it. #ENGITA

Retweet with your prediction to get a chance to win my special limited Euro Cup NFT game cards from @TopGoal_NFT on @binance @TheBinanceNFT for FREE. https://t.co/EtK7hSONdQ pic.twitter.com/nwXYfevevF — michael owen (@themichaelowen) July 10, 2021

شارك النجم الإنجليزي المعتزل مايكل أوين، صورة جماعية للاعبي منتخب بلاده مرفقا إلى جانبها صورة لاعبي منتخب إيطاليا، في إشارة إلى نهائي اليورو، مغردا: “يوم واحد للذهاب، أنا أتخيل أن تفوز إنجلترا بها”.

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