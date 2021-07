تغريدات.. بنزيمة يؤكد استمراره مع ريال مدريد وأوين يدعم انجلترا

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

فيل فودين – إنجلترا

One game away, we’ll give it everything we have 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/Si5w1Npow0

أبدى لاعب خط الوسط الإنجليزي فيل فودين، تعطشه لخوض نهائي بطولة كأس أوروبا أمام إيطاليا، اليوم، مغردا: “على بعد مباراة واحدة، سنعطيها كل ما لدينا”.

ناديا نديم – الدنمارك

Cant wait until its our turn to play a major tournament for Denmark again.

I have my eyes 👀 on both the Euros and World Cup (first qualifiers yeees) 2022 and 2023 and maybe even the 2024 Summer Olympics 😇😇🤩🤩 LETS ROLL 🇩🇰 #Soon100aimingfor150 #youcantstopus #FOREVERYOUNG pic.twitter.com/YKXwgNPQzA

— Nadia Nadim (@nadia_nadim) July 10, 2021