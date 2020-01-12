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تغريدات .. بنزيمة يلجأ إلى “الحجامة” وهاري كين يُطمئن عشاقه

منذ ساعة واحدة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

إنييستا – إسبانيا

نشر نجم نادي برشلونة السابق، صورا له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) أثناء تجوله داخل متجره في مدينة برشلونة، معلقا: “لقد أمضينا صباحا ممتعا للغاية في متجر بوديغا إنيستا في برشلونة، شكرا جزيلا للجميع على حضوركم، وآمل أن تستمتعوا به”.

كريم بنزيمة – فرنسا

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Best Recovery 💯 #hijamatherapy

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قام مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، بنشر صورة له عبر موقع “إنستغرام” عقب جلسة كاسات الهواء (الحجامة) التي أجراها، معلقا: “أفضّل الإنتعاش”.

هاري كين – إنجلترا

حرص لاعب نادي توتنهام الإنجليزي، على طمأنة عشاقه عبر حسابه على (إنستغرام) بعد إجرائه عملية جراحية، حيث نشر صورة له وكتب عليه: “الجراحة أجريت بشكل جيد جدا، اليوم الأول من الإستشفاء يبدأ الآن”.

تياغو ألكانتارا – إسبانيا

شارك لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) برفقة مولودته الجديدة، مغردا: “الكثير من الحب، نحن نحبك يا سيينا”.

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