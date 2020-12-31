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تغريدات.. بواتينغ يرحب بـ “سوبر ماريو” و “بطاريات” رونالدو مشحونة

منذ ساعتين

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كيفن برينس بواتينغ – غانا

رحب الغاني كيفن برينس بواتينغ لاعب مونزا الإيطالي بعودة ماريو بالوتيلي إلى التسجيل واللعب سويا، مغردا: “سعيد بعودتك يا أخي الصغير”.

لويس هاميلتون – بريطانيا

أبدى سائق مرسيدس، لويس هاميلتون، سعادته بكونه خالا لطفلين من شقيقته، مغردا: “كان الحب الذي عشته مميزا وعميقا، أنا فخور جدا بأختي لإحضار هذين الملائكتين الجميلين إلى العالم، وأنا فخور جدا بأن أكون خالهما، لقد ملأوا ما كان في بعض الأحيان سنة فارغة بالحب والضحك”.

يان اوبلاك – سلوفينا

شارك الدولي السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى اتلتيكو مدريد الإسباني، صورا له من فوز فريقه على خيتافي بهدف نظيف في الجولة 16 من الليغا، مغردا: “طريقة جيدة لإنهاء عام 2020، سنواصل العمل الجاد لتحقيق أهدافنا العام المقبل”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

قام الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني، بمشاركة عدة صور له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، مغردا: “استراحة قصيرة سأتذكرها دائما لأفضل الأسباب، الأوقات الجيدة والذكريات الرائعة مع عائلتي وأصدقائي ومعجبي الحارة من دبي، لكن حان الوقت الآن للعودة إلى العمل! البطاريات مشحونة بالكامل حتى أتمكن من العودة أكثر حماسا وقوة من أي وقت مضى”.

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