تغريدات.. بواتينغ يرحب بـ “سوبر ماريو” و “بطاريات” رونالدو مشحونة

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

كيفن برينس بواتينغ – غانا

رحب الغاني كيفن برينس بواتينغ لاعب مونزا الإيطالي بعودة ماريو بالوتيلي إلى التسجيل واللعب سويا، مغردا: “سعيد بعودتك يا أخي الصغير”.

لويس هاميلتون – بريطانيا

The love I have experienced as an uncle has been so special and profound. I am so proud of my sister for bringing these two beautiful angels into the world and I’m so proud to be their uncle. They’ve filled what has sometimes been such an empty year with love and laughter. pic.twitter.com/hOeaPreD65

