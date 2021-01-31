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تغريدات.. بوتاس يتزلج مع زوجته ورامسي سعيد بالفوز

منذ 57 دقيقة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

آرون رامسي – ويلز

عبر الدولي الويلزي آرون رامسي لاعب وسط نادي يوفنتوس الإيطالي، عن سعادته بفوز فريقه على سامبدوريا بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة 20 من الكالتشيو، مغردا: “نعم يا أولاد، 3 نقاط كبيرة”.

فالتيري بوتاس – فنلندا

شارك الفنلندي فالتيري بوتاس سائق فريق مرسيدس ببطولات العالم للفورمولا1، صورة له رفقة زوجته مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر) تظهر تزلجهما على الثلج، مغردا: “ما يزال إرسالها باردا”.

باكو ألكاسير – إسبانيا

أبدى الإسباني باكو ألكاسير مهاجم نادي فياريال، أسفه على التعادل مع ريال سوسيداد 1-1، ضمن منافسات الجولة 21 من الليغا، مغردا: “لقد فقدنا الفوز في آخر نفس، هذه كرة القدم، لذا دعونا نواصل العمل”.

جيمس ميلنر – إنجلترا

نشر الإنجليزي جيمس ميلنر نجم نادي ليفربول، صورة تظهر احتفاله مع لاعبي الريدز بتسجيل إحدى الأهداف السابقة، مغردا: “مباراة أخرى صعبة في العاصمة، وهذا يتطلب أداءا كبيرا”.

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