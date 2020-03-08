تغريدات .. بودولسكي تحت الشلال وأسينسيو يقترب من العودة

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

لوكاس بودولسكي – ألمانيا

شارك لاعب نادي أنطاليا سبورت التركي، متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، صورة له وهو يحتسي القهوة على ضفاف أحد الشلالات، مغردا: “القهوة والمظاهر الطبيعية”.

نيمار – البرازيل

استذكر مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بداية مشواره الكروي، حيث نشر صورة له بقميصي منتخب (السامبا) وسانتوس عبر (إنستغرام)، معلقا: “منذ 11 عاما، حققت أكبر حلمي، وأصبحت لاعبا محترفا والباقي هو التاريخ”.

ماركو أسينسيو – إسبانيا

نشر لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) من التدريبات التأهيلية استعدادا لعودته إلى الملاعب، مغردا: “قريبا”.

أرتورو فيدال – تشيلي

احتفل لاعب برشلونة الإسباني، بعيد ميلاد ابنته عبر حسابه على (إنستغرام)، معلقا: “عيد ميلاد سعيد أميرتي إليزابيتا، بارك الله فيك دائما، أحبك من قلبي”.

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