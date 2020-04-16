تغريدات .. بودولسكي يختار أكلته المفضلة واغويرو يتجه للتعليق

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ليوناردو بونوتشي – إيطاليا

نشر لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام) وهو يستمع للموسيقى برفقة نجله، معلقا: “هادئة سانتا، نستمع إلى بعض الموسيقى وكل شيء يمر”.

لويس سواريز – الأوروغواي

استذكر مهاجم نادي برشلونة الإسباني ، ضحايا كارثة هيلزبرة الشهيرة، حيث نشر صورة لمشجعي نادي ليفربول الإنجليزي تحمل رقم الضحايا، مغردا: “96 لن ننسى”.

سيرجيو أغويرو – الأرجنتين

أظهر لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، موهبة جديدة في التعليق بعيدا عن مهاراته الكروية، حيث شارك مقطع الفيديو مع متابعيه عبر حسابه على “تويتر” وهو يعلق على إحدى مباريات ناديه، مبديا سعادته بخوض تلك التجربة.

لوكاس بودولسكي – ألمانيا

كشف لاعب نادي أنطاليا سبورت التركي خلال لقائه مع إحدى الصحف، عن أفضل الأكلات والمشروبات بالنسبة له، مغردا على الصورتين برسوم تعبيرية تدل على مدى اعجابه بها.

Khaled.omeri@alghad.jo