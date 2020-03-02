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تغريدات .. بودولسكي يشكر عائلته وغوميز يستعد لموسم الهلال

منذ 25 دقيقة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

تياغو ألكانتارا – إسبانيا

كشف لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني، عن سبب الموقف التاريخي الذي اتخذه لاعبي الفريقين رداً على الهتافات العنصرية، معلقا: “من أجل حب اللعبة”.

جورجينيو فينالدوم – هولندا

نشر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر حسابه على موقع (تويتر)، مغردا: “عقلية إيجابية تحمل لك الأكثر، في كل ما ترغب بتحقيقه”.

لوكاس بودولسكي – ألمانيا

شارك مهاجم نادي أنطاليا سبورت التركي، صورة له مع متابعيه عبر (تويتر) أثناء أدائه التحية لجماهير فريقه، مغردا: “الإبتسامة لأفضل جمهور، عائلتي”.

بافيتيمبي غوميز – فرنسا

قام مهاجم نادي الهلال السعودي، بنشر صورة له عبر حسابه على (تويتر) بالملابس الزرقاء في شوارع فرنسا، مغردا: “الموسم الأزرق”.

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