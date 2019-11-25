تغريدات .. بوغبا في حفل غنائي ومانشستر سيتي يُشارك بحملة آمنة للمياه

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

بول بوغبا – فرنسا

نشر لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيديو له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) أثناء تواجده في حفل للمطرب مارك أنتوني، معلقا: “شكرا لك مارك أنتوني على هذا العرض الرائع، تجربة مميزة بارك الله فيك”.

مانشستر سيتي الإنجليزي

نشرت الصفحة الرسمية للسكاي بلوز، العديد من الصور عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) لبعض المتضررين من المياه غير الصحية، معلقة: “مياه آمنة، مع تأثر 900 شخص سنويا، ستجمع لعبة Kicking for Change بين كرة القدم والتعليم المنقذ للحياة في مجال المياه والصرف الصحي، ما يبقي الأطفال معرضين لخطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه بصحة جيدة وفي المدرسة”.

زلاتان إبراهيموفيتش – السويد

شارك المهاجم السويدي في حملة دعائية لإحدى شركات الإلكترونيات، حيث نشر فيديو له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام)، معلقا: “يمكنك الإستمتاع بالألعاب والرياضة والأفلام طوال الوقت الذي تريده، دون أي خطر”.

كاي هافيرتز – ألمانيا

When they want you to pose for the family photo 😋🤪 pic.twitter.com/nOCRnVaugI — Kai Havertz (@kaihavertz29) November 24, 2019

حرص كاي هافيرتز لاعب نادي باير ليفركوزن الألماني، على نشر صورة له عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) برفقة كلبه، مغردا: “عندما يريدون منك أن تشكل صورة العائلة”.

[email protected]