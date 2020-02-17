تغريدات .. بوغبا في ملاعب السلة ودولوفيو على الثلج

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

بول بوغبا – فرنسا

احتفل لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعيد ميلاد أحد أصدقائه بعدما نشر مقطع فيديو له عبر (إنستغرام) وهو يلعب كرة القدم، معلقا: “عيد ميلاد سعيد لصديقي نبيل”.

عبدالرزاق حمدالله – المغرب

إضحكوا للدنيا تضحك لكم 😂😂 pic.twitter.com/CgAdYh94yP — عبدالرزاق حمدالله – abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) February 16, 2020

نشر لاعب نادي النصر السعودي، مقطع فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) وهو في حالة سعادة، مغردا: “اضحكوا للدنيا تضحك لكم”.

جيرارد دولوفيو – إسبانيا

شارك لاعب واتفورد الإنجليزي، مقطع فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) على الثلج، مغردا: “مرحبا، لا كرة قدم في نهاية هذا الأسبوع”.

مسعود أوزيل – ألمانيا

أبدى لاعب آرسنال الإنجليزي، سعادته الكبيرة بعودة “الغانرز” إلى مستواه المعهود بعد الفوز على نيوكاسل برباعية نظيفة، مغردا: “فوز رائع، أظهرنا لماذا نحن بالتأكيد على الطريق الصحيح”.

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