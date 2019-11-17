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تغريدات.. بوغبا يحتفل بعيد ميلاد نجله ونيتو يُمارس رياضة الغولف

منذ ساعة واحدة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

بول بوغبا – فرنسا

احتفل لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعيد ميلاد نجله في وجود صديقته، حيث نشر صورة لهم عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام)، معلقا: “عيد ميلاد سعيد يا ريان، يا حياتي، بارك الله فيك دائما، وأعطاك كل الخير في العالم.. آمين”.

نيتو مورارا – البرازيل

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Golf day🏌️⛳️

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نشر حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام)، وهو يمارس لعبة الغولف، معلقا: “يوم الغولف”.

ماتس هوملز – ألمانيا

شارك مدافع نادي بروسيا دورتموند صورة له من داخل روضة أطفال تابعة لإحدى المدارس الألمانية الدولية، مغردا: “القراءة بصوت عالٍ أمر مهم، لقد كنت ضيفا في فورلستيج على مستوى البلاد بروضة أطفال، كانت متعة كبيرة مع الصغار”.

أنطوان غريزمان – فرنسا

عبّر لاعب نادي برشلونة الإسباني، عن كامل تضامنه مع الإضراب الذي نظمته لاعبات إسبانيا بسبب رواتبهم، مغردا: “أبعث كل دعمي لشريكات كرة القدم، اللواتي يخضن الإضراب من أجل تحصيل حقوقهن، ابتهج”.

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