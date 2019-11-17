تغريدات.. بوغبا يحتفل بعيد ميلاد نجله ونيتو يُمارس رياضة الغولف

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

بول بوغبا – فرنسا

احتفل لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعيد ميلاد نجله في وجود صديقته، حيث نشر صورة لهم عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام)، معلقا: “عيد ميلاد سعيد يا ريان، يا حياتي، بارك الله فيك دائما، وأعطاك كل الخير في العالم.. آمين”.

نيتو مورارا – البرازيل

نشر حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام)، وهو يمارس لعبة الغولف، معلقا: “يوم الغولف”.

ماتس هوملز – ألمانيا

Vorlesen ist wichtig! Gestern war ich daher beim Bundesweiten #Vorlesetag im Franzikus Kindergarten in Dortmund-Scharnhorst zu Gast. Hat großen Spaß gemacht mit den Kleinen! 📖🤗 📸 Andreas Henn für @DIEZEIT pic.twitter.com/LELs40P4Dw — Mats Hummels (@matshummels) November 16, 2019

شارك مدافع نادي بروسيا دورتموند صورة له من داخل روضة أطفال تابعة لإحدى المدارس الألمانية الدولية، مغردا: “القراءة بصوت عالٍ أمر مهم، لقد كنت ضيفا في فورلستيج على مستوى البلاد بروضة أطفال، كانت متعة كبيرة مع الصغار”.

أنطوان غريزمان – فرنسا

A las compañeras del fútbol femenino que están en huelga luchando por sus derechos les envío todo mi apoyo. Mucho ánimo! https://t.co/pnk0oBilJI — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) November 16, 2019

عبّر لاعب نادي برشلونة الإسباني، عن كامل تضامنه مع الإضراب الذي نظمته لاعبات إسبانيا بسبب رواتبهم، مغردا: “أبعث كل دعمي لشريكات كرة القدم، اللواتي يخضن الإضراب من أجل تحصيل حقوقهن، ابتهج”.

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