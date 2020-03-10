تغريدات .. بوفون ينعى مُعلمه وإبراهيموفيتش يستذكر كلاي

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

نشر مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع (إنستغرام) بقميص منتخب بلاده والأندية التي لعب لها، معلقا: “فخور جدا بالوصول إلى 1000 مباراة رسمية في مسيرتي، شكرا لجميع زملائي بالفريق والمدربين وعائلتي وأصدقائي ومعجبيني، الذين ساعدوني بالوصول إلى هذا الإنجاز العظيم”.

ديفيد بيكهام – إنجلترا

شارك النجم الإنجليزي صورة له مع متابعيه عبر حسابه على موقع (إنستغرام)، معلقا: “إنشاء بدلة نادي إنتر ميامي مخصصة بالنسبة لي للاحتفال، شعور مدهش، شكرا لك رافائيل لوران وفريق العمل على دعمك الكامل مع إطلاق الفريق”.

زلاتان إبراهيموفيتش – السويد

Why be normal when you can be the Best #idol pic.twitter.com/dNGWBLz2rU — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 9, 2020

قام مهاجم نادي ميلان الإيطالي، بنشر مقطع فيديو للملاكم العالمي الراحل محمد علي كلاي عبر حسابه على (تويتر)، مغردا: “لماذا تكون طبيعيا عندما تكون الأفضل؟، محبوب الجماهير”.

جيانلويجي بوفون – إيطاليا

Ehi grande prof, m'hanno dato oggi la triste notizia!!!

Sono rimasto sbigottito perché i vulcani come te sembrano impossibili da tacitare per sempre. Nell'ambito scolastico sei stato il prof che più m'ha fatto amare le materie di tua competenza e semplicemente perché avevi… pic.twitter.com/SRa6tnqlTg — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) March 9, 2020

نعى حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي، معلمه خلال فترة دراسته والذي وافته المنية، مغردا: “يا أستاذي العظيم، أعطوني الأخبار المحزنة اليوم، صُدمت لأن البراكين مثلك يبدو من المستحيل إسكاتها إلى الأبد، في البيئة المدرسية كنت المعلم الذي جعلني أحب مواضيع اختصاصك أكثر”.

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