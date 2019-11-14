تغريدات .. بونوتشي يغازل زوجته ورونالدو يحتفل بعيد ميلاد مارتينا

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

نشر مهاجم نادي يوفينتوس الإيطالي، صورة لأبنائه عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) أثناء الاحتفال بعيد ميلاد ابنته ألانا مارتينا، مغردا: “عيد ميلاد سعيد يا حبي”.

لوكا مودريتش – كرواتيا

شارك لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر (إنستغرام) أثناء تسلمه جائزة القدم الذهبية، معلقا: “مسرور لاستقبال القدم الذهبية في ليلة رائعة في موناكو، لا بد من مواصلة العمل بجدية”.

ليوناردو بونوتشي – إيطاليا

قام مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، بنشر صورة له مع زوجته عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام)، موجها عبارات تدلل على مدى حبه لزوجته، بالقول: “الجمال الكامل”.

داني كارفاخال – إسبانيا

كشف مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، عن عشقه لممارسة لعبة مودرن وارفير، حيث كتب: “استفيد من راحة الظهيرة مع مجموعة مختارة من لعبة مودرن وارفير، حرب الأرض، والتمتع بالخرائط الجديدة”.

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