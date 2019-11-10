خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ناصر المجالي – أمين عام اللجنة الأولمبية

بارك الأمين العام للجنة الأولمبية انجاز منتخب الرجبي للسباعيات، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك): “نفتخر بالانجاز الكبير والأول من نوعه الذي حققه منتخبنا الوطني لسباعيات الرجبي بفوزه بلقب البطولة العربية والتي أقيمت في الأردن بعد تحقيقه 6 انتصارات وفوزه في النهائي على حامل اللقب المنتخب المصري، لابد من أن نشكر لجنة الرجبي الأردنية على تنظيمها الرائع للبطولة العربية وابراز قدراتها التنظيمية المميزة والتي ساهمت في انجاحها”.

عيسى السباح – شباب العقبة

أعلن الجناح المهاجم عيسى السباح عن تجديد عقده مع نادي شباب العقبة لموسم اضافي، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك): “الحمدلله تم تجديد عقدي مع الحوت العقباوي لموسم آخر.. اسأل الله التوفيق لي ولهم”.

فيرجل فان دايك – هولندا

نشر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) من داخل قصر نورديندي، معلقا: “إنه لشرف لي أن أتلقى دعوة إلى قصر نورديندي من قبل الملك والملكة هذا الأسبوع لتناول طعام الغداء، يوم خاص حقا، شكرا لاستضافتي، كان لي شرف أن أكون محاطا بعدد كبير من الضيوف الموقرين”.

كارلوس بويول – اسبانيا

قام مدافع نادي برشلونة السابق، بنشر صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) برفقة لويس فيجو وكاكا وأنيلكا لاعبا نادي ريال مدريد السابقين، معلقا: “مرحبا بك في باكستان، نحتاج إلى حارس مرمى من تختار؟”.

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