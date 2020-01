تغريدات .. بويول يحتفل بعيد ميلاد زوجته وسيلفا يُخاطب نجله

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

تياغو سيلفا – البرازيل

A post shared by Thiago Silva (@thiagosilva) on Jan 7, 2020 at 8:25am PST

View this post on Instagram

نشر مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة لنجله على حسابه بموقع تبادل الصور (إنستغرام)، قائلا: “أنا أحبك كثيرا.. اشتقت إليك”.

كارلوس بويول – إسبانيا

A post shared by Carles Puyol (@carles5puyol) on Jan 7, 2020 at 2:35am PST

View this post on Instagram

إحتفل قائد برشلونة السابق، بعيد ميلاد زوجته، حيث نشر صورة لهما وسط البحر عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام)، معلقا: “اليوم أحيي ملكة بيتي، عيد ميلاد سعيد”.

كيليان مبابي – فرنسا

Happy to be in the TOTY 🏆✔️ pic.twitter.com/UHa4QhLy5a

— Kylian Mbappé (@KMbappe) January 7, 2020