تغريدات .. بويول يحتفل بعيد ميلاد زوجته وسيلفا يُخاطب نجله

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

تياغو سيلفا – البرازيل

نشر مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة لنجله على حسابه بموقع تبادل الصور (إنستغرام)، قائلا: “أنا أحبك كثيرا.. اشتقت إليك”.

كارلوس بويول – إسبانيا

إحتفل قائد برشلونة السابق، بعيد ميلاد زوجته، حيث نشر صورة لهما وسط البحر عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام)، معلقا: “اليوم أحيي ملكة بيتي، عيد ميلاد سعيد”.

كيليان مبابي – فرنسا

Happy to be in the TOTY 🏆✔️ pic.twitter.com/UHa4QhLy5a — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 7, 2020

شارك مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) مع جائزة توتي بعد تواجده في فريق العام للعبة فيفا، مغردا: “سعيد أن أكون بفريق توتي”.

أحمد حمارشة – لاعب كرة سلة

أعلن لاعب نادي الوحدات والمنتخب الوطني، عن انشاء أكاديمية لكرة السلة، حيث كتب عبر الصفحة الرسمية للأكاديمية على موقع (فيسبوك): دفعني شغفي وحب كرة السلة إلى إنشاء أكاديمية لكرة السلة، لنقل المعرفة إلى الجيل التالي”.

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