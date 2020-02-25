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تغريدات .. بويول يُداعب الدلافين ودي ماريا في سهرة خاصة

منذ ساعتين

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

أنخيل دي ماريا – الأرجنتين

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Hermoso grupo❤️. Juntos hasta el final⚽️😛

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نشر لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له عبر موقع (إنستغرام) برفقة زملائه بالفريق الباريسي في سهرة خاصة، معلقا: “مجموعة جميلة، معا حتى النهاية”.

كارليس بويول – إسبانيا

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Punta Allen, México. 🐬🌅

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شارك مدافع نادي برشلونة الإسباني السابق، مقطع فيديو له عبر حسابه على (إنستغرام) وهو يداعب الدلافين في البحر، معلقا: “بونتا ألين، المكسيك”.

عمرو وردة – مصر

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Recovery.

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حرص لاعب نادي لاريسا اليوناني، على طمأنة متابعيه على وضعه الصحي، بعدما نشر صورة له عبر (تويتر) من داخل حوض البخار، مغردا: “التعافي”.

باولو ديبالا – إيطاليا

وجه مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، رسالة إلى متابعيه عبر (تويتر)، مغردا: “الأفضل مازال قادما، وجه التفكير.. هل أنت مستعد؟”.

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