تغريدات .. بيكهام ينضم لمشروع هاري بوتر وفينالدوم يتطلع للمستقبل

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ديفيد بيكهام – إنجلترا

نشر النجم الإنجليزي مقطع فيديو له عبر حسابه على (إنستغرام) أثناء قراءته لإحدى سلاسل هاري بوتر، معلقا: “متحمس جدا لأن أكون جزءا من هذا المشروع الرائع لجلب سحر هاري بوتر إلى المعجبين في جميع أنحاء العالم، تماما مثل ابنتي هاربر، كنت أفضل دائما كتابي المدرسي مع الكرة، لكنني بذلت قصارى جهدي لعدم إحراج الأطفال، توجهت إلى حكايتي مع الممثل الرائع ديفيد تينانت”.

أندريس انييستا – إسبانيا

شارك النجم الإسباني صورة له رفقة نجله الصغير وهو يمارس لعبة كرة القدم، مع متابعيه عبر حسابه الشخصي على (تويتر)، مغردا: “الخطوات الأولى”.

محمود جنش – مصر

اتنين اصحاب فضل عليا ك كاس اول واحد لعبني فريق اول في الاوليمبي و العميد اول واحد لعبني في الزمالك ❤️ pic.twitter.com/NQnDjyI1wn — Mahmoud Genish (@genish_mahmoud) June 10, 2020

قام حارس مرمى نادي الزمالك المصري بنشر صورة له عبر حسابه على (تويتر) رفقة الثنائي الدولي السابق أحمد الكاس وحسام حسن، مغردا: “اثنان هما من أصحاب الفضل عليَّ، الكاس أول من جعلني ألعب بالفريق الأول مع الأولمبي، والعميد حسام أول من جعلني ألعب بالزمالك”.

جورجينيو فنيالدوم – هولندا

ظهر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في صورة له نشرها عبر حسابه على موقع (إنستغرام) وهو يحدق بالمنظار المكبّر، معلقا: “دعونا نلقي نظرة على ما يجلبه لنا المستقبل”.

Khaled.omeri@alghad.jo