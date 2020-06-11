تغريدات .. بيكهام ينضم لمشروع هاري بوتر وفينالدوم يتطلع للمستقبل

خالد العميري
عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.
“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
ديفيد بيكهام – إنجلترا
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So excited to be part of this great project to bring the magic of Harry Potter to fans all over the world, just like my daughter Harper. I was always better with a ball than a book in school but I did my best not to embarrass the kids! Head to my stories to see me reading from Harry Potter and the Philosopher’s Stone with the brilliant actor David Tennant. @WizardingWorld #HarryPotterAtHome #HarryPotter
نشر النجم الإنجليزي مقطع فيديو له عبر حسابه على (إنستغرام) أثناء قراءته لإحدى سلاسل هاري بوتر، معلقا: “متحمس جدا لأن أكون جزءا من هذا المشروع الرائع لجلب سحر هاري بوتر إلى المعجبين في جميع أنحاء العالم، تماما مثل ابنتي هاربر، كنت أفضل دائما كتابي المدرسي مع الكرة، لكنني بذلت قصارى جهدي لعدم إحراج الأطفال، توجهت إلى حكايتي مع الممثل الرائع ديفيد تينانت”.
أندريس انييستا – إسبانيا
Primeros pasos
初めの第一歩
😉😘⚽️❤️ #Romeo #ravapas💫 @AnnaOrtiz34 pic.twitter.com/NSFYgWdtRJ
— Andrés Iniesta (@andresiniesta8) June 10, 2020
شارك النجم الإسباني صورة له رفقة نجله الصغير وهو يمارس لعبة كرة القدم، مع متابعيه عبر حسابه الشخصي على (تويتر)، مغردا: “الخطوات الأولى”.
محمود جنش – مصر
اتنين اصحاب فضل عليا ك كاس اول واحد لعبني فريق اول في الاوليمبي و العميد اول واحد لعبني في الزمالك ❤️ pic.twitter.com/NQnDjyI1wn
— Mahmoud Genish (@genish_mahmoud) June 10, 2020
قام حارس مرمى نادي الزمالك المصري بنشر صورة له عبر حسابه على (تويتر) رفقة الثنائي الدولي السابق أحمد الكاس وحسام حسن، مغردا: “اثنان هما من أصحاب الفضل عليَّ، الكاس أول من جعلني ألعب بالفريق الأول مع الأولمبي، والعميد حسام أول من جعلني ألعب بالزمالك”.
جورجينيو فنيالدوم – هولندا
ظهر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في صورة له نشرها عبر حسابه على موقع (إنستغرام) وهو يحدق بالمنظار المكبّر، معلقا: “دعونا نلقي نظرة على ما يجلبه لنا المستقبل”.
Khaled.omeri@alghad.jo