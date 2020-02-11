تغريدات .. بيكهام يُهنئ بجوائز الأوسكار وراشفورد يشكر متابعيه

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ماركوس راشفورد – إنجلترا

نشر لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع (إنستغرام)، وحرص خلالها على توجيه الشكر لمتابعيه بعدما وصل عدد متابعي حسابه الرسمي إلى 8 ملايين شخص، حيث كتب: “8 ملايين.. شكرا لكل واحد منكم على الدعم، وهذا يعني كل شيء”.

نيمار – البرازيل

شارك البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (إنستغرام) برفقة مواطنه راكب الأمواج غابرييل ميدينا، معلقا: “شقيقي”.

دافيد بيكهام – إنجلترا

حرص لاعب المنتخب الإنجليزي السابق، على تهنئة المطرب البريطاني التون جون والفنان الكندي ديفيد فورنيش؛ عقب حصولهما على جائزة أوسكار، معلقا: “الإستيقاظ من هذا الخبر هذا الصباح جعلني أشعر بالعاطفة والفخر، أنا أعلم العمل الذي تم في هذا، والذي يثبت أنه إذا كنت تعمل بجد بما فيه الكفاية تحدث أشياء عظيمة، تهانينا نحن نحبكما”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

قام مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بنشر مقطع فيديو له عبر موقع (تويتر) وهو يتدرب برفقة أبنائه، مغردا: “لا أعذار”.

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