“تغريدات”.. بيكيه يدعم نيشيكوري وسمولينغ ينضم لمؤسسة الصحة الغذائية

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

جيرارد بيكيه – إسبانيا

أعرب مدافع نادي برشلونة عن تمنياته بالشفاء العاجل للاعب التنس الياباني كي نيشيكوري بعدما أعلن الأخير انسحابه من بطولة (بنك إيرست) المفتوحة في العاصمة النمساوية فيينا، مغردا: “يتعافى قريبا”.

روبرت ليفاندوفسكي – بولندا

شارك الدولي البولندي ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ، مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لـ “البالون دور” يُظهر اهدافه، وذلك بعد دخوله في قائمة المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية، مغردا: “شكرا لك للترشيح”.

كريس سمولينغ – إنجلترا

Just look at how influential the food industry is…

Happy to have joined @BiteBack2030 to tackle junk food, and those who sell it to us, once and for all #biteback2030 https://t.co/fHOafC1vyH

— Chris Smalling (@ChrisSmalling) October 21, 2019