تغريدات.. بيليه يُهنئ كريستيانو رونالدو بتحطيم رقمه القياسي

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

بيليه – البرازيل

هنأ أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد أن تمكن من تجاوز عدد أهدافه بفارق 3 أهداف ليصل إلى 770 هدفا في مسيرته الاحترافية، معلقا: “كريستيانو، الحياة رحلة منفردة، وكل واحد يقوم برحلته الخاصة. ويا لها من رحلة جميلة تخوضها! أنا معجب بك كثيرا وأحب مشاهدتك وأنت تلعب وهذا ليس سراً على أحد.. تهانينا على تحطيم الرقم القياسي لأهدافي في المباريات الرسمية. أسفي الوحيد هو عدم قدرتي على احتضانك اليوم. لكنني أترك هذه الصورة على شرفك وبعاطفة كبيرة، كرمز للصداقة القائمة منذ سنوات عديدة”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

كتب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحطيمه رقم بيليه، معلقا: “كانت الأسابيع القليلة الماضية مليئة بالأخبار والإحصائيات التي تعتبرني أفضل هداف عالمي في تاريخ كرة القدم، متخطياً بذلك 757 هدفا رسميا لبيليه… وستذهب كلماتي الأولى مباشرة إليه، لا يوجد لاعب في العالم لم ينشأ على الاستماع لقصصٍ عن مبارياته وأهدافه وإنجازاته، ولست استثناء، ولهذا السبب، أشعر بالفرح والفخر لأنني أقر بأنني الآن على رأس قائمة الهدافين في العالم”.

سيرجيو بيريز – المكسيك

Se acabó la pretemporada más corta de mi carrera en el coche, solo día y medio. Listos para el inicio de la temporada, nos vemos en 15 días.

The shortest preseason of my career in the car come to an end. Just day and half. Ready for the start of the season. See you in 15 days! pic.twitter.com/7ooFU6t3vP

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) March 14, 2021