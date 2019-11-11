تغريدات.. تشافي في انتخابات اسبانيا وبيكهام يستذكر ضحايا انجلترا

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

تشافي – اسبانيا

نشر النجم الإسباني تشافي هيرنانديز صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) أثناء الإدلاء بصوته في الإنتخابات البرلمانية في إسبانيا، معلقا: “لقد قمت في التصويت بالفعل، صوّت أنت أيضا”.

روميلو لوكاكو – بلجيكا

شارك مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، صورة له عبر موقع (إنستغرام) بصحبة نجم البيسبول العالمي روبنسون كانو، معلقا: “عظيم أن أجد أخا مثل روبنسون كانو”.

ديفيد بيكهام – انجلترا

حرص بيكهام على إحياء ذكرى ضحايا إنجلترا في الحرب العالمية الأولى، حيث نشر صورة لآثار الضحايا عبر (إنستغرام)، معلقا: “اليوم نتذكر ونكرم كل من فقدوا حياتهم بشجاعة من أجلنا”.

مسعود أوزيل – ألمانيا

Heute vor 10 Jahren nahm sich mein DFB Kollege Robert Enke das Leben. Er wurde 32 Jahre alt& bleibt unvergessen! Respekt an die @EnkeStiftung für die tolle&wichtige Arbeit. Depression darf nicht als Schwäche gesehen werden&schon gar kein Tabuthema sein. #RIProbert #gedENKEminute pic.twitter.com/LrOxaAITof — Mesut Özil (@MesutOzil1088) November 10, 2019

قام نجم نادي آرسنال الإنجليزي، بنشر صورة له عبر موقع (تويتر) أثناء زيارته لقبر صديقه روبرت إنك، الذي انتحر بسبب الاكتئاب، معلقا: “منذ 10 سنوات، أخذ زميلي روبرت إنك حياته، كان عمره 32 عاما ولن ينسى أبدا، فيما يتعلق للعمل العظيم والمهم، لا ينبغي اعتبار الاكتئاب نقطة ضعف وبالتأكيد ليس موضوعا محظورا”.

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