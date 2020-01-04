تغريدات .. تشافي يحتفل بعيد ميلاد نجلته وكوتينيو على الرمال

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغالي

أكد مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي جاهزيته للعام الجديد، جاء ذلك عبر تغريدة نشرها عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) من تدريبات فريقه، جاء فيها: “العام الجديد، نفس الدافع”.

فيليب كوتينيو – البرازيل

نشر لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) رفقة زوجته وعدد من أفراد عائلته على الرمال أثناء قضائه استراحة العطلة الشتوية، معلقا: “العائلة”.

تشافي هيرنانديز – إسبانيا

إحتفل مدرب السد القطري بعيد ميلاد نجلته، حيث نشر صورة عبر موقع (إنستغرام)، معلقا: “مبروك يا أميرة آسيا لديك بالفعل 4، حبك لا نهاية له”.

هاري كين – إنجلترا

Head up. Tough times don’t last, tough people do. pic.twitter.com/tqK526b3Ow — Harry Kane (@HKane) January 3, 2020

كشف مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي، عن تعرضه لإصابة عضلية ستبعده عن فريقه لفترة طويلة، حيث نشر صورة له عبر موقع (تويتر)، مغردا: “إرفع الرأس، الأوقات الصعبة لا تدوم، والأشخاص الأقوياء يفعلون”.

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