تغريدات .. توتنهام يحتفل بذكرى تأسيسه ودورتموند يهنئ شاهين

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

نادي توتنهام الإنجليزي

احتفل نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على (تويتر)، بذكرى تأسيسه، حيث غرد عبر حسابه: “إنه عيد ميلادنا، في مثل هذا اليوم من العام 1882، تم تأسيس نادي توتنهام هوتسبر”.

بروسيا دورتموند – ألمانيا

هنأ الحساب الرسمي لنادي بروسيا دورتموند الألماني، لاعبه السابق التركي نوري شاهين بعيد ميلاده، مغردا: “عيد ميلاد سعيد نوري شاهين”.

روبرتو مانشيني – إيطاليا

علق مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني على التعادل بهدف لمثله مع البوسنة والهرسك في الجولة الأولى من مسابقة دوري الأمم الأوروبية: “التعادل كبداية!.. لكن اللاعبين كان لديهم سباق جيد، هيا بنا إلى هولندا”.

داني سيبايوس – إسبانيا

شارك الدولي الإسباني داني سيبايوس مقطع فيديو من أهدافه مع آرسنال الإنجليزي في بطولات الموسم الماضي، مكتفيا بوضع “ايموجي” التصفيق والقوة.

Khaled.omeri@alghad.jo