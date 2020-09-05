تغريدات .. توتنهام يحتفل بذكرى تأسيسه ودورتموند يهنئ شاهين

خالد العميري
عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.
“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
نادي توتنهام الإنجليزي
It's our birthday! 🎉 🥳
🗓️ On this day in 1882, Tottenham Hotspur was founded. #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/IcNi9SmheO
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 5, 2020
احتفل نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على (تويتر)، بذكرى تأسيسه، حيث غرد عبر حسابه: “إنه عيد ميلادنا، في مثل هذا اليوم من العام 1882، تم تأسيس نادي توتنهام هوتسبر”.
بروسيا دورتموند – ألمانيا
👏 Happy Birthday, @nurisahin (32)! pic.twitter.com/l3bBS1E8jc
— Borussia Dortmund (@BVB) September 5, 2020
هنأ الحساب الرسمي لنادي بروسيا دورتموند الألماني، لاعبه السابق التركي نوري شاهين بعيد ميلاده، مغردا: “عيد ميلاد سعيد نوري شاهين”.
روبرتو مانشيني – إيطاليا
Un pari come inizio ma i ragazzi hanno fatto una buona gara! Avanti con l'Olanda.#Mancio #NationsLeague #vivoazzurro #Nazionale #Azzurri pic.twitter.com/5NOc0YHzSq
— Roberto Mancini (@robymancio) September 5, 2020
علق مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني على التعادل بهدف لمثله مع البوسنة والهرسك في الجولة الأولى من مسابقة دوري الأمم الأوروبية: “التعادل كبداية!.. لكن اللاعبين كان لديهم سباق جيد، هيا بنا إلى هولندا”.
داني سيبايوس – إسبانيا
💪💪🙌🏻🙌🏻⚽️🙌🏻🙌🏻💪💪 pic.twitter.com/gwMepb9Ivs
— Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) September 4, 2020
شارك الدولي الإسباني داني سيبايوس مقطع فيديو من أهدافه مع آرسنال الإنجليزي في بطولات الموسم الماضي، مكتفيا بوضع “ايموجي” التصفيق والقوة.
Khaled.omeri@alghad.jo