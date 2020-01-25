تغريدات .. توريس يتحدى بطل الملاكمة وصلاح في متحف الشمع

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد صلاح – مصر

شارك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي مقطع فيديو له مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على (إنستغرام) من داخل متحف الشمع في لندن، وذلك أثناء تصميم تمثال خاص به تخليدا لما قدمه.

ديفيد بيكهام – إنجلترا

نشر نجم الكرة الإنجليزية السابق مقطع فيديو له عبر (إنستغرام) وهو يحاول صنع الزلابية، معلقا: “أتمنى لكم جميعا سنة جديدة وسعيدة، يجب أن أقول إنني فخور جدا بمحاولتي الأولى من اجل صنع الزلابية”.

إيكر كاسياس – إسبانيا

ظهر حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي خلال صورة له نشرها عبر حسابه على (إنستغرام) في الجيم، معلقا: “أعتقد أن الجهد سيقودك للحصول على بعض المكافآت”.

فرناندو توريس – إسبانيا

🥊 @9Fitness , donde entrenan los campeones. Hoy visita de lujo de @MaravillaAlonso . Un placer enorme estar rodeado de los mejores 🔥#ElLimiteEstaDondeTuDecides pic.twitter.com/PDibQ9hV1y — Fernando Torres (@Torres) January 24, 2020

قام النجم الاسباني بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على (تويتر)، برفقة مواطنه الملاكم جوناثان ألونسو، مغردا: “من دواعي سروري أن أكون مع الأفضل”.

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