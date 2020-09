تغريدات .. توريس يستعد لاطلاق كتابه وميلا يُعانق فالديراما

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

دوني فان دي بيك – هولندا

Very excited to be the newest edition of the #MUFC family. 🔴 Your enthusiastic responses to my announcement make me feel at home already! Can’t wait to join the team in Manchester.

But first… focus on the Dutch Squad in preparation for the upcoming Nations League matches.🦁 pic.twitter.com/FIUAwed0FA

— Donny van de Beek (@Donny_beek6) September 3, 2020