تغريدات .. توريس يستعد لاطلاق كتابه وميلا يُعانق فالديراما

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

دوني فان دي بيك – هولندا

Very excited to be the newest edition of the #MUFC family. 🔴 Your enthusiastic responses to my announcement make me feel at home already! Can’t wait to join the team in Manchester. But first… focus on the Dutch Squad in preparation for the upcoming Nations League matches.🦁 pic.twitter.com/FIUAwed0FA — Donny van de Beek (@Donny_beek6) September 3, 2020

أبدى لاعب وسط فريق أياكس أمستردام الهولندي دوني فان دي بيك، سعادته الكبيرة بالانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، مغردا: “أنا متحمس جدا لأن نكون أحدث إصدار من عائلة يونايتد، ردود أفعالك الحماسية على إعلاني تجعلني أشعر بأنني في المنزل، لا أطيق الانتظار للإنضمام إلى مانشستر…”.

فيرناندو توريس – إسبانيا

Ya queda menos para que podáis disfrutar de la historia de mi carrera deportiva con El Último Símbolo. El 18 de septiembre en @PrimeVideoES pic.twitter.com/0g9mK8YoZT — Fernando Torres (@Torres) September 3, 2020

يستعد المهاجم الإسباني المعتزل، فيرناندو توريس، إلى إطلاق كتاب عن مسيرته الرياضية، مغردا: ” لم يتبق سوى القليل للاستمتاع بتاريخ مسيرتي الرياضية يوم 18 أيلول (سبتمبر) الحالي، فيديو خاص”.

روجيه ميلا – الكاميرون

¡Feliz cumpleaños mi hermano @PibeValderramaP ! Saludos a toda Colombia. 🇨🇴 Espero que pronto vengas a visitarme a Camerún. Un abrazo. pic.twitter.com/wbL7reRiiu — Roger Milla (@roger_milla_9) September 2, 2020

نشر أسطورة كرة القدم الكاميرونية، روجيه ميلا، صورة له مع الكولومبي كارلوس ألبرتو فالديراما، مغردا: “سعيد جدا بنائب الرئيس، تحياتي لكل كولومبيا، أتمنى أن تكون مستعدا لزيارة الكاميرون”.

إيكر كاسياس – إسبانيا

شارك الحارس الإسباني المعتزل، إيكر كاسياس، صورة قديمة له مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على (تويتر)، مغردا: “راسكافريا 1991”.

Khaled.omeri@alghad.jo