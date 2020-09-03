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تغريدات .. توريس يستعد لاطلاق كتابه وميلا يُعانق فالديراما

منذ 10 دقائق

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

دوني فان دي بيك – هولندا

أبدى لاعب وسط فريق أياكس أمستردام الهولندي دوني فان دي بيك، سعادته الكبيرة بالانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، مغردا: “أنا متحمس جدا لأن نكون أحدث إصدار من عائلة يونايتد، ردود أفعالك الحماسية على إعلاني تجعلني أشعر بأنني في المنزل، لا أطيق الانتظار للإنضمام إلى مانشستر…”.

فيرناندو توريس – إسبانيا

يستعد المهاجم الإسباني المعتزل، فيرناندو توريس، إلى إطلاق كتاب عن مسيرته الرياضية، مغردا: ” لم يتبق سوى القليل للاستمتاع بتاريخ مسيرتي الرياضية يوم 18 أيلول (سبتمبر) الحالي، فيديو خاص”.

روجيه ميلا – الكاميرون

نشر أسطورة كرة القدم الكاميرونية، روجيه ميلا، صورة له مع الكولومبي كارلوس ألبرتو فالديراما، مغردا: “سعيد جدا بنائب الرئيس، تحياتي لكل كولومبيا، أتمنى أن تكون مستعدا لزيارة الكاميرون”.

إيكر كاسياس – إسبانيا

شارك الحارس الإسباني المعتزل، إيكر كاسياس، صورة قديمة له مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على (تويتر)، مغردا: “راسكافريا 1991”.

Khaled.omeri@alghad.jo

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