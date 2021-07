تغريدات.. تير شتيغن يتعافى وفيتسل يُحارب العنصرية

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

تير شتيغن – ألمانيا

Getting better, feeling better. 💪🏻😃 pic.twitter.com/thckTFDYYi

شارك الألماني مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني، عدة صور له تظهر خضوعه لعملية تأهيل مكثفة للتعافي من الإصابة التي ألمت به، مغردا: “التحسن والشعور بالتحسن”.

أكسيل فيتسل – بلجيكا

I stand with you as we continue to challenge racism in sport.

We are still asking for more from the people in charge to take action and protect us! ✊🏽 pic.twitter.com/SXMN1jWrMG

— Axel Witsel (@axelwitsel28) July 13, 2021