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تغريدات.. تير شتيغن يتعافى وفيتسل يُحارب العنصرية

منذ 3 ساعات

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

تير شتيغن – ألمانيا

شارك الألماني مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني، عدة صور له تظهر خضوعه لعملية تأهيل مكثفة للتعافي من الإصابة التي ألمت به، مغردا: “التحسن والشعور بالتحسن”.

أكسيل فيتسل – بلجيكا

ساند البلجيكي أكسيل فيتسل، الثلاثي الإنجليزي جادون سانشو وماركوس راشفورد وبوكايو ساكا امام الإساءات العنصرية التي يتعرضون لها مؤخرا، مغردا: “أقف معكم ونحن نواصل تحدي العنصرية في الرياضة، ما زلنا نطلب المزيد من المسؤولين لاتخاذ الإجراءات وحمايتنا”.

لوكاس باكيتا – البرازيل

نشر لاعب خط الوسط البرازيلي لوكاس باكيتا، صورة لقميصه الذي يحمل الرقم 10 مع نادي ليون الفرنسي، مغردا: “رقم جديد بنفس الطموح.. دعنا نذهب”.

أندريه سيلفا – البرتغال

قام الدولي البرتغالي أندريه سيلفا مهاجم نادي لايبزيغ الألماني، بمشاركة صورة له أثناء تواجده في محيط إحدى البرك، مغردا: “سلسلة الصيف”.

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