تغريدات .. جيرو يكشف عن كتابه وإيسيان يتجه للتدريب

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ترنت ألكساندر (أرنولد) – إنجلترا

غرّد الظهير الأيمن لنادي ليفربول الإنجليزي، ترنت ألكساندر (أرنولد) عبر حسابه الرسمي على (تويتر): “بتواضع.. شكرا جزيلا”.

أوليفيه جيرو – فرنسا

كشف الدولي الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي، عن كتابه الجديد، مغردا: “مفاجأة! يسعدني أن أشارككم هذا الكتاب الذي سلمت نفسي فيه بقلب مفتوح، عليك دائما أن تؤمن به”.

مايكل إيسيان – غانا

I am delighted to have joined @fcnordsjaelland coaching staff as part of my development towards my full coaching licence. I will also be assisting the players on and off the pitch as part of my role. #transitionontocoacching #yearoftransition #learning #coaching 🙏🏿⚽️🏃🏿‍♂️ pic.twitter.com/NE2C3jyDHV

— Michael Essien® (@MichaelEssien) September 9, 2020