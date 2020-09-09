تغريدات .. جيرو يكشف عن كتابه وإيسيان يتجه للتدريب

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ترنت ألكساندر (أرنولد) – إنجلترا

غرّد الظهير الأيمن لنادي ليفربول الإنجليزي، ترنت ألكساندر (أرنولد) عبر حسابه الرسمي على (تويتر): “بتواضع.. شكرا جزيلا”.

أوليفيه جيرو – فرنسا

Surprise ! Heureux de partager avec vous ce livre dans lequel je me suis livré à cœur ouvert. Il faut toujours y croire. @EditionsPlon pic.twitter.com/MWoH73SeWO — Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) September 9, 2020

كشف الدولي الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي، عن كتابه الجديد، مغردا: “مفاجأة! يسعدني أن أشارككم هذا الكتاب الذي سلمت نفسي فيه بقلب مفتوح، عليك دائما أن تؤمن به”.

مايكل إيسيان – غانا

I am delighted to have joined @fcnordsjaelland coaching staff as part of my development towards my full coaching licence. I will also be assisting the players on and off the pitch as part of my role. #transitionontocoacching #yearoftransition #learning #coaching 🙏🏿⚽️🏃🏿‍♂️ pic.twitter.com/NE2C3jyDHV — Michael Essien® (@MichaelEssien) September 9, 2020

أعلن لاعب الوسط الغاني، مايكل إيسيان، انضمامه إلى نادي فرودسيلاند، مغردا: “يسعدني إعلان انضمامي إلى طاقم التدريب كجزء من تطوري للحصول على رخصة التدريب الكاملة، سأقوم أيضا بمساعدة اللاعبين داخل وخارج الملعب كجزء من الدوري”.

هاري كين – إنجلترا

Unlucky not to win that at the end but lots of positives to take from the two games 🦁🦁🦁 pic.twitter.com/D9SuySs4BX — Harry Kane (@HKane) September 8, 2020

كتب الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي عبر حسابه على (تويتر): “من المؤسف أنك لم تفز بذلك في النهاية، لكن الكثير من الإيجابيات تحققت بالمباراتين”.

Khaled.omeri@alghad.jo