تغريدات.. حجازي يشارك بمعرض لندن وهوجان يستذكر أخيه

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

ميساء جبارة – لاعبة كرة قدم

عبّرت لاعبة المنتخب الوطني عن سعادتها الكبيرة، بعد مساهمتها بفوز فريقها جرينوبل الفرنسي في إحدى مباريات دوري السيدات الفرنسي، حيث كتبت عبر صفحتها الشخصية على (فيسبوك): “التمسك بهذا الشعور”.

ماركو أسينسيو – اسبانيا

شارك لاعب ريال مدريد، صورة مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، بعد مرور 100 يوم على خضوعه لعملية جراحية، اثر الاصابة التي تعرض لها قبل بداية الموسم، مغردا: “100 يوم.. هيا”.

أحمد حجازي – مصر

great day at the Tutankhamun exhibition in London ,Definitely worth a visit. Thanks for having me! … #tutankhamon #london #saatchigallary pic.twitter.com/2KiYbA9z9M

حرص مدافع نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، على حضور حفل افتتاح معرض (توت عنخ أمون) بالعاصمة الإنجليزية (لندن)، مغردا: “يوم عظيم في معرض توت عنخ آمون في لندن، بالتأكيد يستحق الزيارة، شكرا لاستضافتي!”.

هولك هوجان – مصارع

This was the last time we were together,Mean Gene I think about you all the time and miss you so much,I love you my brother HH pic.twitter.com/NW7gDOclpQ

