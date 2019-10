“تغريدات”.. حمارشة يُعلن خطوبته ومبابي يُهنئ بيليه

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد حمارشة – لاعب كرة سلة

أعلن لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، أحمد حمارشة، عن خطوبته، جاء ذلك خلال تحديث حالته عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، وهو الإعلان الذي وجد تفاعلا كبيرا من محبيه، الذين سارعوا بدورهم إلى تهنئته.

كيليان مبابي – فرنسا

نشر الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان، صورة له برفقة الأسطورة البرازيلية بيليه، مقدما له التهنئة بمناسبة عيد ميلاده، بقوله: “عيد ميلاد سعيد يا ملك”.

ايلكاي غوندوغان – ألمانيا

Be patient. Everything is coming together 🙏🏼 #positivevibes pic.twitter.com/XnPy6qGtVU

