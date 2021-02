تغريدات .. خضيرة يشكر يوفنتوس وهاليب تبدأ الموسم بابتسامة

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ليث بشتاوي – الأردن

شارك مهاجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ليث بشتاوي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، معلقا: “بعد الذي حدث، لو أستطيع أن أغسل الماء قبل شربه لغسلته، فلا تحدثني عن الثقة أبدا”.

سيمونا هاليب – رومانيا

قامت لاعبة كرة المضرب الرومانية، سيمونا هاليب، المصنفة الثانية عالميا، بنشر عدة صور لها بعد افتتاحها الموسم الجديد بانتصار على الروسية أناستازيا بوتابوفا بواقع مجموعتين دون رد، في أولى مبارياتها ببطولة جيبسلاند للتنس في أستراليا ، مغردة: “ونحن بالخارج .. إبدأ موسم 2021 بابتسامة”.

سامي خضيرة – ألمانيا

استذكر الألماني سامي خضيرة، أبرز لحظاته مع نادي يوفنتوس الإيطالي، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه على (تويتر)، مغردا: ” عزيزي يوفنتوس، أود أن أشكرك من كل قلبي، لقد كانت فترة جميلة وناجحة بشكل لا يصدق، كنا أبطالا لإيطاليا خمس مرات في 5 سنوات، وفزنا بالكأس 3 مرات وكأس السوبر مرة واحدة”.

هيكتور بيليرين – إسبانيا

To protect our planet it requires change and it must come from the big corporations as well as individuals. Collaborating with @hm on a sustainable collection is the first step of many needed in the right direction. Righting the wrongs of the past to shape for a better future 🌏 pic.twitter.com/cAJvQja01R

— Héctor Bellerín (@HectorBellerin) February 1, 2021