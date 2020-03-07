تغريدات .. خضيرة يُعلن التحدي ونيمار يتغنّى بنشيد البرازيل

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كاسيميرو – البرازيل

نشر لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) بقميص ناديه احتفالا بذكرى تأسيسه، معلقا: “الذكرى 118 السعيدة، ريال مدريد قصة كبيرة”.

توماس بارتي – غانا

حرص لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإٍسباني، على تهنئة بلاده بمناسبة عيد الإستقلال الـ 63، بقوله: “عيد الاستقلال الثالث والستون السعيد لأرض غانا”.

نيمار – البرازيل

شارك لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) بقميص منتخب بلاده البرازيل، بعدما تلقى دعوة للانضمام إلى معسكر (السامبا)، معلقا: “أرض محبوبة من بين آلاف أخرى أنت البرازيل، أيها الوطن الحبيب”.

سامي خضيرة – ألمانيا

وجّه لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، رسالة تحدٍ من تدريبات فريقه استعدادا لمواجهة انتر ميلان بالكالتشيو، مغردا: “مباراة كبيرة قادمة، نحن مستعدون”.

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